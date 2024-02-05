Хвора Селін Діон несподівано зʼявилася на "Греммі-2024" (фото)
Зірка сцени у 2022 році зізналася, що хворіє на синдром мʼязової скутості. З тих пір вона практично не виходить у світ.
55-річна канадська співачка Селін Діон, яка страждає на синдром м'язової скутості, шокувала своєю несподіваною появою на церемонії "Греммі-2024" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.
Артистка, яка припинила кар’єру через проблеми зі здоров’ям, була помітно зворушена, коли вийшла на сцену за підтримки свого старшого сина Рене-Чарля Анжеліла, 23, під овації публіки. Вона вручала нагороду за кращий альбом року.
"Дякую всім! Коли я кажу, що рада бути тут, я справді кажу це від щирого серця", — зізналася канадська знаменитість.
"І тепер для мене велика радість вручити премію "Греммі", яку мені дали дві легенди Даяна Росс і Стінг 27 років тому", — сказала хвора співачка зі сцени.
Після цього Діон оголосила, що альбом Тейлор Свіфт "Midnights" отримав нагороду, увійшовши в історію музичної премії, оскільки співачка отримала нагороду вчетверте.
Селін Діон зʼявилася на публіці в теракотовому пальті, шифоновій світлій сукні та блискучих прикрасах.
Тим часом Тейлор Свіфт стала першою людиною, яка отримала цю нагороду чотири рази.
Як відомо, синдром мʼязової скутості змушує організм атакувати власні нервові клітини і серйозно впливає на рухливість. Це захворювання, на яке страждає лише одна людина з мільйона, також може призвести до судом настільки сильних, що вони можуть зламати кістки. Вперше відверто про своє захворювання канадська співачка розповіла у 2022 році.
Нагадаємо, Селін Діон згадала про матерів України.
Також Фокус писав про погіршення стану здоровʼя Селін Діон.