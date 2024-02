Дженніфер Лопес обрала топ українського бренду (відео)

Зірка сцени заспівала свій новий хіт "Can’t Get Enough" на шоу Saturday Night Live. Вона вчергове обирає українського дизайнера.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес виступила на шоу в топі-сорочці українського бренду. Про це FROLOV повідомили на своїй сторінці в Instagram.

"Дженніфер Лопес запалює в топі-сорочці FROLOV на Saturday Night Live", — лаконічно написали представники українського бренду.

Джей Ло заспівала свій новий хіт "Can’t Get Enough" у чорних штанах з вирізами та вкороченому жакеті, який доповнила білою сорочкою-топом з колекції українського дизайнера Івана Фролова. Волосся артистки було укладене легкими локонами.

Зазначимо, що таке вбрання коштує понад 24 тисячі грн.

У коментарях на чергове визнання українських дизайнерів за кордоном відреагували співачки Надя Дорофєєва та Джамала.

Дженніфер Лопес

Новий альбом Джей Ло під назвою "This Is Me…Now" вийде 16 лютого 2024 року. А трек "Can't Get Enough" вона презентувала ще в січні, зокрема, два кліпи до нього.

Альбом присвячений ювілею іншої музичної збірки — "This Is Me…Then" (2004).

Дженніфер Лопес

Нагадаємо, одеситка Таню Муіньо зняла другий кліп на пісню "Can’t Get Enough" для Джей Ло.

Також Фокус писав про появу Дженніфер Лопес у першому кліпі у весільній сукні від Івана Фролова.