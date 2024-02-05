Дженніфер Лопес обрала топ українського бренду (відео)
Зірка сцени заспівала свій новий хіт "Can’t Get Enough" на шоу Saturday Night Live. Вона вчергове обирає українського дизайнера.
54-річна американська співачка Дженніфер Лопес виступила на шоу в топі-сорочці українського бренду. Про це FROLOV повідомили на своїй сторінці в Instagram.
"Дженніфер Лопес запалює в топі-сорочці FROLOV на Saturday Night Live", — лаконічно написали представники українського бренду.
Джей Ло заспівала свій новий хіт "Can’t Get Enough" у чорних штанах з вирізами та вкороченому жакеті, який доповнила білою сорочкою-топом з колекції українського дизайнера Івана Фролова. Волосся артистки було укладене легкими локонами.
Зазначимо, що таке вбрання коштує понад 24 тисячі грн.
У коментарях на чергове визнання українських дизайнерів за кордоном відреагували співачки Надя Дорофєєва та Джамала.
Новий альбом Джей Ло під назвою "This Is Me…Now" вийде 16 лютого 2024 року. А трек "Can't Get Enough" вона презентувала ще в січні, зокрема, два кліпи до нього.
Альбом присвячений ювілею іншої музичної збірки — "This Is Me…Then" (2004).
Нагадаємо, одеситка Таню Муіньо зняла другий кліп на пісню "Can’t Get Enough" для Джей Ло.
Також Фокус писав про появу Дженніфер Лопес у першому кліпі у весільній сукні від Івана Фролова.