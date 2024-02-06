Гаррі та Вільям: які виклики чекають на королівську родину на фоні новин про рак у Чарльза ІІІ

Напередодні стало відомо, що в короля Великої Британії Чарльза ІІІ виявили рак. Після цього принц Гаррі повинен прибути до Європи, навідавши батька.

Поява прица Гаррі стане нагадуванням про те, наскільки роздробленою стала британська королівська родина. Про це пише Daily Mail.

Біограф Річард Кей вважає, що наразі принц Вільям переживає смуток та тривогу через хворобу його батька. Разом з цим, перед принцом Уельським постає величезний виклик, адже, ймовірно, стати королем йому доведеться раніше, ніж планувалося.

Зокрема, Кей помітив паралелі з тим, що відбулося з його бабусею понад 70 років тому. Тільки тоді принцесі Єлизаветі було 25 років, і вона була молодою матір’ю, коли дуже несподівано змінила свого батька на посту монарха.

Вони з принцом Філіпом мали всі підстави сподіватися, що попереду в них будуть десятки років спокійного сімейного життя, перш ніж Єлизавета ІІ стане королевою. Втім, раптова хвороба короля Георга VI та відмова від престолу короля Едуарда VIII внесли свої зміни в життя.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Принц Вільям на 16 років старший, ніж його бабуся в той вирішальний момент, і його діти старші. Річард Кей вважає, що життя старшого сина короля Чарльза ІІІ в усіх аспектах зміниться.

"Для Вільяма тиск подвійно сильний, тому що додатковий тягар, який прийде, коли його батько буде лікуватися від раку, доведеться долати на самоті", — зазначає біограф.

До того ж, наразі дружина принца Кейт Міддлтон відновлюється після операції на черевній порожнині.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Повідомлялося, що вона зможе приступити до королівських обов’язків лише після Великодня 2024. Сам принц Вільям має повернутися до роботи в середу, 7 лютого 2024.

Зокрема, напередодні стало відомо про повернення до Великої Британії принца Гаррі на фоні новин про онкологію його батька. Кей вважає, що присутність герцога Сассекського слугуватиме нагадуванням про те, наскільки роз’єднаною стала королівська родина після смерті королеви Єлизавети у 2022 році.

Це буде перший раз, коли Гаррі побачить свого батька після коронації в травні 2023 року, яку він відвідав без дружини Меган Маркл, одразу покинувши захід, адже в той день у принца Арчі також був день народження.

Принц Гаррі на коронації батька Фото: Getty Images

Невідомо, чи зустрінеться під час подорожі до Європи принц Гаррі з братом Вільямом.

Як повідомляється, брати не обмінювалися жодними повідомленнями протягом цих місяців. Їхні стосунки, судячи з усього, зруйнували скандальні мемуари герцога "Запасний". У спогадах, опублікованих на початку 2023 року, менший син принцеси Діани звинуватив старшого брата в нападі на нього, а його дружину Кейт — у холодному ставленні до Меган.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Зокрема, Кей зазначив, що принц Вільям зіткнеться з викликом покинути своє спокійне "сільське" життя у котеджі Аделаїда.

"У них дуже затишне життя там, у котеджі Аделаїда у Віндзорському Великому парку, але для нормальної роботи потрібно багато рухомих частин", — розповідає інсайдер.

Королівський біограф додає, що в принца Вільяма є свої головні інтереси — безпритульність, психічне здоров’я та охорона природи — але він не розкривається так, як колись робив його батько. Принц Уельський, наприклад, не цікавиться мистецтвом.

"Але принаймні наразі Вільямові доведеться охопити набагато більше місця, ніж він зазвичай віддає перевагу. Він майже точно візьме на себе роль свого батька з прийому іноземних дипломатів, які прибувають і від’їжджають", — вважає Річард Кей.

Король Чарльз ІІІ офіційно став британським монархом лише 6 травня 2023 року. Попри те, що його проголосили королем одразу після смерті Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. Чарльз найдовше чекав свого тріумфу. Проте вже на початку 2024 року він переніс операцію через збільшену простату, а тепер стало відомо про його онкологію.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла в день коронації Фото: Getty Images

Нагадаємо, у короля Чарльза ІІІ виявили рак.

Також Фокус писав про плани принца Гаррі та Меган Маркл на певний час покинути США.