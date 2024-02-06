"Я відносно багатий": Зібров розкрив розмір своєї пенсії (відео)

Шоумен не приховував від журналістів те, що сподівався на пенсію хоча б у розмірі 50 тисяч гривень, а за фактом отримав значно меншу суму виплат.

Народний артист України Павло Зібров отримує пенсію в розмірі 7,5 тисячі гривень. Про це артист розповів у програмі "33 запитання від Люкс ФМ".

Артист під час розмови з журналістами відверто розповів про те, що нині практично не працює на корпоративних вечірках, тому що люди перестали виходити у світ. Це, своєю чергою, певним чином позначається на його добробуті.

Щодо пенсії, то її розмір здивував самого Зіброва. Артист свого часу служив в Афганістані під час військового конфлікту в цій країні і за сукупністю розраховував на виплати після виходу на пенсію в розмірі 50 тисяч гривень. Однак від держави шоумен отримує виплати, що становлять 7,5 тис грн.

"Думав буде 50 тисяч, ну дулю з маком. Пенсія 7500 гривень", — уточнив Павло Зібров.

Попри це, народний артист вважає себе людиною, яка не має потреби в матеріальному плані.

"Дім, дача, машина, сім'я, театр, друзі, робота, бізнес. людина", — зазначив під час інтерв'ю Зібров.

Співак додав, що намагається завжди підстрахувати себе "фінансовою подушкою" в розмірі 1 тис. доларів (близько 37,5 тис. грн, — ред.). Ці гроші Зібров називає "заначкою на подарунки". Відкладати великі суми, за словами чоловіків, йому не вдається, оскільки багато матеріальних ресурсів іде на волонтерство.

Нагадаємо, дещо раніше 66-річний народний артист України Павло Зібров зізнався, що в молодості був учасником бойових дій на території Афганістану. Періодами артист разом з іншими солдатами та артистами тижнями їздив бойовими точками та підіймав бойовий дух військових.

Крім того, на початку липня 2023 року ми писали про те, що 61-річний Том Круз зізнався, чи планує йти на пенсію. Тоді актор розповів, що його надихнув Гаррісон Форд, який у свої 80 років все ще знімає фільми.