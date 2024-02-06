У Maison Margiela показали, як створювали сукню з 14 тисяч шпильок для Майлі Сайрус

На виготовлення сукні пішло 675 годин. Замість ниток майстри використовували тонкий дріт, а замість голки — плоскогубці.

31-річна американська виконавиця й авторка пісень Майлі Сайрус, яка цьогоріч виборола одразу дві статуетки "Греммі", вразила публіку не тільки своїм вокальним талантом і перемогою, а й сукнею зі шпильок від Maison Margiela. Як створювалося це вбрання, показали на сторінці модного будинку в Instagram.

Цей образ створений дизайнером Джоном Гальяно для Maison Margiela. Він є креативним директором бренду з 2015 року. Для виготовлення сукні Artisanal майстри ательє використали 14 тисяч золотих шпильок, а також стеклярус. Розташовані геометрично, шпильки створювали своєрідний ефект конусного бюстгальтера: два кола вгорі і форма, що нагадує стрінги, внизу. Як інструменти замість голки використовували плоскогубці, а замість нитки — дріт.

До сукні Майлі Сайрус взула туфлі-човники Tabi зі зістареного жовтого велюру і золотого кольору з переплетеними ремінцями на щиколотці, від Крістіана Лубутена, які він змайстрував у межах колекції Maison Margiela Artisanal 2024.

25 січня показ колекції Maison Margiela викликав фурор, починаючи від декадентських паризьких образів і закінчуючи макіяжем порцелянової ляльки на моделях, створеним Пет МакГрат.

Колекція Maison Margiela Artisanal 2024

Сукня Сайрус зі шпильками від Maison Margiela нагадує образ, який Гальяно розробив ще 1997 року для своєї "єгипетської колекції" осінь-зима 1997/98. У схожій сукні від цього ж дизайнера 22-річна Міла Йовович з'явилася в Каннах, де представили "П'ятий елемент" Люка Бессона — найдорожчий фільм в історії на той момент. Щоправда, тоді справа мало не закінчилася скандалом, адже перед виходом на червону доріжку вбрання дівчини почало розвалюватися. І тут на допомогу прийшла Демі Мур, яка тоді була дружиною Брюса Вілліса, виконавця головної ролі в картині. Вона швидко дістала нитку з голкою і підшила все так добре, що в цьому ж вбранні Міла потім вирушила на афтепаті.

Міла Йовович на прем'єрі "П'ятого елемента" в Каннах, 1997 рік Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про найвідвертіші сукні "Греммі-2024".