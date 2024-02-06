Я в цьому не беру участі: кібершахраї використали у своїй афері Могилевську

Співачку не тільки "призначили" головою журі в неіснуючому конкурсі, а ще й рекламували від її імені медичні препарати.

Співачка Наталія Могилевська поскаржилася на те, що стала жертвою шахраїв — аноніми збирали з українців "внески" для участі в дитячому конкурсі, у журі якого нібито мала брати участь артистка. Про інцидент Могилевська написала на своїй сторінці в соціальній мережі Insragram у понеділок, 5 лютого.

"Днями в соціальних мережах з'явилася інформація на тему моєї участі в дитячому конкурсі талантів. Організатори активно приймають заявки й беруть фінансовий внесок за участь. Хочу сказати, що я не беру участі в цьому конкурсі", — попередила українців артистка.

Наталя Могилевська наголосила, що вся достовірна інформація про її професійну діяльність розміщена тільки на офіційних сторінках. Крім того, перевірити актуальну інформацію можна за номерами телефонів, які співачка закріпила у своєму профілі в Insragram.

Важливо Колишня дружина Потапа Ірина Горова стала жертвою шахраїв

Співачка навіть опублікувала на підтвердження своїх слів скріншот оголошення із соціальних мереж, у якому невідомі намагалися маніпулювати її ім'ям. Як видно на фото, пост про конкурс, у якому нібито задіяна Могилевська, розмістили від імені спільноти у Facebook під назвою "Таланти України". У конкурсі закликали брати участь як дорослих, так і дітей. Однак для цього потрібно було зробити внесок у розмірі 100 гривень. Переможцю шахраї обіцяли "кубок Наталії Могилевської", відеопривітання від самої артистки та автограф. При цьому в одному зі слів було зроблено помилку: автори посту вжили слово "звінок", замість літературного й орфографічно правильного "дзвінок".

Невідомі вимагали з українців заплатити по 100 гривень за можливість поборотися за неіснуючий "Кубок Наталії Могилевської" Фото: Наталя Могілевська/ Instagram

Могилевська також розповіла ще про одну аферу, в якій зловмисники використовували її: від імені української артистки шахраї закликали українців купувати медичні препарати.

"Будь ласка, не купуйте жодних медичних препаратів, які рекламують від мого імені. Це теж фейк!" — додала Могилевська і попросила підписників підтримати її боротьбу з шахраями репостом публікації.

Нагадаємо, у середині січня ми писали про те, що Наталя Могилевська відповіла на звинувачення в усиновленні дітей заради піару. Зірка зазначила, що залишила кар'єру на піку успіху ще 10 років тому. Майже два роки вона приховувала, що стала мамою двох дітей.

А наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що Злата Огнєвіч стала жертвою шахраїв. Співачка розповіла, що через нечесного власника концертного агентства змушена була скасувати низку своїх концертів.