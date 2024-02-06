Максим Чмерковський зі сльозами на очах повідомив, що його дружина вагітна після 4 місяців після пологів

Максим Чмерковський поділився радісною звісткою, що у 2024 році втретє стане батьком. Попри те, що чотири місяці тому у родині хореографа народився син, пара знову наважилася на ще одну дитину.

44-річний хореограф Максим Чмерковський, який чотири місяці тому став батьком, повідомив, що його дружина знову вагітна. Радісною звісткою про поповнення в родині пара повідомила на своїх сторінках в соціальних мережах.

37-річна австралійська та американська професійна танцівниця Пета Маргатройд у шлюбі з хореографом з 2017 року. За цей час у пари народилося двоє синів. Старшому хлопчику, на ім'я Гай, виповнилося шість років, молодший Ріо народився влітку 2023 року. Після пологів Пети минуло лише чотири місяці, однак новоспечені батьки дуже щасливі звістці про третю вагітність.

За словами танцівниці, вони вже в очікуванні, коли їх стане 5 в сім’ї. Подружжя вважає це благословінням, оскільки напередодні їм довелося пройти складний шлях батьківства. Пета та Максим довго не могли завагітніти, після були випадки викидня і зараз родина дуже щаслива.

Танцівниця дізнавшись про вагітність вирішила оригінально повідомити про це чоловіку, який як раз був у відряджені. Пета зателефонувала Максу по одному з месенджерів і почала розповідати, що захворіла, а потім показала тест на вагітність. Макс спочатку не повірив дружині і перепитав, чи вона серйозно? На що Пета відповіла: так. Щаслива новина так розчулила Макса, що він розплакався.

Довідка

Максим Чмерковський — відомий американський танцюрист і хореограф, який має українське походження. Він народився 17 січня 1980 року у місті Одеса. У молодості Максим займався різними видами спорту, включаючи футбол, гімнастику та теніс. Однак, його найбільшою пристрастю стали танці, якими він почав займатися у віці п'яти років.

У 1994 році, він переїхав зі своєю сім'єю до США і оселився в Нью-Йорку. Там він продовжив свою танцювальну кар'єру і навчався у різних школах танцю, таких як "The School of American Ballet" та "Juilliard School". Максим також тренувався з відомими хореографами, працюючи над своїми навичками і розвиваючи свій унікальний стиль танцю.

У 2005 році Максим став відомим у всьому світі завдяки своїй участі у популярному телевізійному шоу "Танці з зірками" (Dancing with the Stars). Він став одним з найуспішніших танцюристів у історії шоу, вигравши титул чемпіона двічі — у 2006 та 2014 роках.

Поміж інших досягнень Максима варто відзначити його роботу хореографом для різних музичних виконавців, таких як Мадонна, Г'ю Джекман, і Себастьян Ізамайор, а також його акторську кар'єру в кіно і телебаченні.

Максим Чмерковський — це не тільки талановитий танцюрист і хореограф, але й успішний підприємець. Він заснував власну танцювальну компанію "Dance with Me Studios", яка має кілька філій по всій Америці.

У своїй кар'єрі, Максим Чмерковський заслужив багато нагород і визнань за свій внесок у світ танцю. Він залишається одним із найуспішніших та впливових танцюристів сучасності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Елізабет Мосс, зірка "Оповіді служниці", вагітна первістком. Крім цього, також стало відомо, що колишня дружина Ченнінга Татума втретє вагітн.