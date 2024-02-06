Майлі Сайрус проігнорувала свого батька на "Греммі", але згадала нового вітчима

Майлі Сайрус ображена на свого знаменитого батька Біллі Рея. І не згадала його у своїй подячній промові на шоу. Але подякувала акторові Домініку Перселлу, який одружений з її матір'ю.

Майлі Сайрус отримала нагороду в номінаціях "Найкраще сольне поп-виконання" і "Запис року" за свою пісню "Flowers". І виступила з подячною промовою. Але Майлі не згадала свого батька, кантрі-співака Біллі Рея. Про це пише Daily Mail.

Майлі Сайрус не згадала свого знаменитого батька у своїй подячній промові на церемонії вручення премії "Греммі 2024".

Майлі Сайрус на "Греммі"

31-річна хітмейкерка стала однією з найбільших переможниць вечора, отримавши омріяні нагороди за свій хіт "Flowers", що призвело до надихаючої промови про її близьких.

Майлі в подячній промові назвала імена своїх близьких, однолітків, колег і навіть згадала свою спідню білизну, але, зокрема, залишила осторонь свого батька, 62-річного співака Біллі Рея. Її мати, Тіш, була в залі й перша привітала доньку, коли її оголосили переможницею.

Чутки про розкол у сім'ї Сайрус ходять давно, і багато фанатів думають, що річ у його розлученні з матір'ю Майлі та його швидкому шлюбі зі співачкою Файрроуз, яка на 27 років молодша за нього.

Мати співачки, Тіш Сайрус, у серпні минулого року вийшла заміж за актора Домініка Перселла, зірку серіалу "Втеча з в'язниці". Майлі була на весіллі матері, але проігнорувала весілля батька.

Нагадаємо, на церемонії "Греммі" Майлі з'явилася зі своїм бойфрендом Максом Морандо. Раніше співачка рідко з'являлася на публіці з Максом, але офіційно підтвердила стосунки, позуючи з ним на червоній доріжці і цілуючись на публіці.

Майлі змінила кілька вбрань, але найефектніше, з шпильок і дроту, було створено дизайнером Джоном Гальяно для Maison Margiela.

Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Гальяно є креативним директором бренду з 2015 року. Для виготовлення сукні Artisanal майстри ательє використовували 14 тисяч золотих шпильок. Як інструменти замість голки використовувалися плоскогубці, а замість нитки — дріт. Гальяно явно процитував своє творіння з колекції осінь-зима 1997/98, в якому Мілла Йовович представляла фільм "П'ятий елемент" у Каннах.