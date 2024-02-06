Батько Меган Маркл відреагував на хворобу короля Чарльза III

Томас Маркл посилає королю слова підтримки. Він жодного разу не зустрічався з батьком свого зятя, а відвідати Платиновий ювілей, куди він дуже хотів, йому завадила госпіталізація.

Поки Меган Маркл зберігає мовчання з приводу діагнозу її свекра, короля Чарльза III, її 79-річний батько Томас Маркл уже висловився з приводу хвороби монарха, пише Daily Mail.

Чоловік, який переніс серйозний інсульт 2002 року і два серцевих напади незадовго до весілля Меган, звернувся до Його Величності.

"Я хочу передати свої найкращі побажання королю Чарльзу і сподіваюся, що він дуже скоро видужає. Я бажаю йому всього найкращого у світі", — заявив він.

Про те, що в короля рак, Букінгемський палац повідомив 5 лютого. Його виявили під час проведення процедур у зв'язку зі збільшенням простати, однак онкологія вразила не цей орган. Через діагноз король змушений буде повернутися із Сандрінгема до лікарні, звідки виїхав зовсім недавно.

Чарльз особисто повідомив усім рідним про хворобу, і принц Гаррі має намір якнайшвидше прилетіти зі США до Лондона, щоб бути біля батька. Така поспішність, на думку інсайдерів, свідчить про те, що справа зі станом здоров'я монарха серйозніша, ніж багато хто думає.

Король, тоді ще принц Чарльз, замінив Меган Маркл батька, коли вів її під вінець на весіллі з принцом Гаррі 2018 року, після того, як Томас напередодні весілля переніс два серцеві напади, і лікарі заборонили йому літати. Він подякував Чарльзу за те, що не залишив її доньку саму.

Стосунки між Томасом і Меган досі не налагодилися. Герцогиня Сассекська не спілкується практично ні з ким із родичів, а на батька і зовсім зла за те, що він був у змові з фотографами незадовго до її весілля.

Томас Маркл жодного разу не бачив своїх онуків. Він не раз благав Меган дозволити йому познайомитися з Арчі та Лілібет, проте вона ігнорує всі прохання.

Раніше Фокус писав, що батько Меган Маркл напередодні коронації зробив нове скандальне зізнання про дочку.