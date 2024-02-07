Стало відомо, чому Кейт Міддлтон та король Чарльз ІІІ обрали одну лікарню

На початку 2024 року і британський монарх, і його невістка перенесли серйозні операції. Для лікування вони обрали Лондонську клініку.

Король Великої Британії Чарльз III і Кейт Міддлтон у січні 2024 року були госпіталізовані в одну лікарню для різних операцій. Про це пише Hello.

Старші члени королівської родини провели певний час у Лондонській клініці, пройшовши лікування в найкращих лікарів у зв'язку зі своїми проблемами зі здоров'ям. Суверен переніс операцію через збільшення простати, а принцеса Уельська — на черевній порожнині.

Еммі Гріффітс, королівська редакторка видання, пояснила вибір саме цієї лікарні.

Виявилося, що протягом багатьох років медичним закладом королівської родини була лікарня короля Едуарда VII, непомітно розташована в лондонському медичному районі Гарлі-стріт. Тут проходили лікування принц Філіп, королева Єлизавета ІІ, королева Камілла. Втім, новий британський король та його невістка чомусь обрали інший медичний заклад — Лондонську клініку. Королівська редакторка пояснює, що певні фахівці з лікарні короля Едуарда VII перейшли в цю клініку.

"Отже, зв’язок є. Люди часто обирають лікарню на основі консультанта та допомоги, яку вони отримають", — розповіла Гріффітс.

Лондонська клініка

Ця новина послідувала за оголошенням Букінгемського палацу про діагноз раку в короля Чарльза ІІІ.

"Його Величність пройшов курс лікування від доброякісного збільшення передміхурової залози, під час якого було виявлено окреме занепокоєння та діагностовано як форму раку. Тепер він отримає відповідне лікування для цього другого захворювання", — йдеться в офіційній заяві.

Король Чарльз ІІІ Фото: The Royal Family

Хоча жодних подробиць не було надано, палац запевнив, що монарх отримує кваліфіковану допомогу та оптимістично налаштований щодо свого лікування, з нетерпінням чекаючи незабаром поновити свої повні державні обов’язки.

Нагадаємо, принц Вільям повертається до королівських обовʼязків після операції дружини.

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