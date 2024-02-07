Екс-"Холостяк" Макс Михайлюк вдруге став батьком

Про другу вагітність Макс Михайлюк та його дружина, модель Даша Хлистун повідомили в жовтні 2023 року. Тривалий час пара приховувала інформацію про майбутнє поповнення. Згодом вони влаштували скромне гендер-паті, де дізналися стать дитини. А вже сьогодні пара поділилася звісткою, що знову стали батьками.

38-річний Макс Михайлюк, відомий як американський пілот з українським походженням, а також як головний герой 10 сезону шоу "Холостяк", вдруге став батьком. Його дружина, відома українська модель Даша Хлистун поділилася радісною звісткою у себе в Instagram.

Зокрема, відомо, що немовля зʼявилося на світ 6 лютого. Цього разу Макс та Даша стали батьками хлопчика.

"Відсьогодні я мама ще і хлопчика. 06.02.24",- написала Хлистун.

Варто відзначити, що пара вже має старшу доньку Аріану, якій у квітні 2024 року виповниться 3 роки.

Згодом модель показала щемливе відео старшої доньки, чоловіка Максима та новонародженого сина. На ньому маленька Аріана цілує молодшого братика, якого на руках тримає Макс.

"Знайомство з братом. Замість того аби спати я милуюсь цим відео і маленькою людиною, яку я носила 9 місяців під серцем", підписала відео фотомодель.

Відомо, що пологи відбулися в Америці, де останні два роки живе подружжя.

Макс Михайлюк та Даша Хлистун

Довідка

Макс Михайлюк родом з Одеси. Тривалий час живе на дві країни США, де має роботу та Україну — звідки родом. Відомо, що екс-холостяк має власну авіашколу.

Макс Михайлюк став відомим після участі у шоу "Холостяк". Тоді він обрав гімнастку Дашу Ульянову, однак стосунки пари після проекту швидко скінчилися. Як виявилося, головний герой мав інтимні стосунки з іншою учасницею шоу, цього не змогла пробачити Даша.

Однак уже влітку 2020 року Макс показав, що має стосунки з Дашою Хлистун. Відомою українською моделлю. Вже через рік пара одружилася і в них народилася донька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Чмерковський зі сльозами на очах повідомив, що його дружина вагітна після 4 місяців після пологів. Також стало відомо, що Елізабет Мосс, зірка "Оповіді служниці", вагітна первістком. Крім цього, колишня дружина Ченнінга Татума втретє вагітн.