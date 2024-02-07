Кріштіану Роналду відсвяткував день народження в колі родини (фото)
Легенду футболу привітали його спадкоємці та наречена Джорджина Родрігес. 5 лютого 2024 року він зустрів 39-й день народження.
Португальський футболіст Кріштіану Роналду відзначив 39-річчя в колі нареченої та своїх дітей. Сімейними кадрами зірковий спортсмен ділиться в Instagram.
Іменинник традиційно позував у Gucci, оточений чотирма спадкоємцями — Беллою Есмеральдою, Кріштіану-молодшим, Матео та Аланою Мартіною. До них також приєдналася іспанська модель Джорджина Родрігес.
"Вдячний провести свій 39-й день народження найкращим чином: з моєю сім'єю та знову на тренувальному майданчику. Дякую всім за теплі повідомлення!" — зазначив Роналду.
"Ми любимо тебе", — написала в коментарях Джорджина.
Зокрема, португальський футболіст показав селфі з коханою, яка презентувала йому шматочок святкового торту. Також на одному з фото до Кріштіану приєдналася донька Єва, якої не було на попередніх кадрах.
Родрігес та іменинник познайомилися в мадридському магазині Gucci, де модель працювала продавцем. Згодом пара почала роман, а у 2017 році Джорджина народила Роналду спадкоємицю Алану Мартіну. У 2022 на світ зʼявилася друга спільна дитина пари — Белла Есмеральда. Втім, під час пологів її братик Ейнджел помер.
Також Кріштіану виховує дітей від попередніх союзів та сурогатної матері — Кріштіану-молодшого, Єву та Матео.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду показав свій новітній кросовер Ferrari.
Раніше Фокус писав про 30-річчя Джорджини Родрігес на Мальдівах.