Радіоведучий узяв двогодинне інтерв'ю у Каньє Веста і відмовився його випускати в ефір

Ведучий Білл Мар вважає, що інтерв'ю, яке передбачало навчальний ефект, насправді вийшло протилежним за змістом. Воно може нашкодити молодим людям.

Відомий американський комік і телеведучий Білл Мар записав двогодинне інтерв'ю з 46-річним репером Каньє Вестом, однак не збирається випускати його в ефір, оскільки артист — "дуже чарівний антисеміт". Мар також не хоче, щоб молоді люди чули "огидні погляди", пише TMZ

Автор подкасту Club Random і ведучий шоу на HBO, плануючи бесіду, розраховував, що вона носитиме навчальний і пізнавальний характер, проте все вийшло зовсім не так.

"Ми були тут дві години. Між іншим, ми прекрасно і весело провели час", — сказав він, зазначивши, що Вест, як і раніше, залишається антисемітом, хоч і харизматичний.

"До речі, він не єдиний в Америці, хто так думає. Не те щоб євреїв любили всі, за винятком Каньє Веста. Проблема, я думаю, в тому, що він звертається в основному — звісно, він рок-зірка — до молодих людей. Вони мало що знають і вже точно мало знають про Близький Схід і євреїв. Отже, поєднання Каньє — я відчуваю, що він допоміг у поширенні переконань, і я маю на увазі переконання, для ідеї про те, що Ізраїль і євреї — найгірші люди у світі... Ось чому я б не став транслювати цей епізод, тому що я не збираюся цьому сприяти", — додав Мар.

Зі свого боку Каньє ніяк не прокоментував слова ведучого.

26 грудня 2023 року музикант вибачився перед євреями на своїй сторінці Instagram за "будь-який ненавмисний спалах гніву", викликаний його словами або діями

"У мене не було наміру завдати болю або принизити, і я глибоко шкодую про будь-який біль, який я міг заподіяти. Я маю намір почати із себе і винести уроки з цього досвіду, щоб забезпечити більшу чутливість і розуміння Більшого в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити ситуацію і сприяти єдності", — писав він. Щоправда, потім з'ясувалося, що понад 80% тексту було створено штучним інтелектом, а незабаром запис, як і всі інші пости репера, було видалено.

Раніше Фокус писав, що музикант знову оголив свою дружину Бьянку Цензорі на публіці. Він надів їй на голе тіло прозорий дощовик і чорні чоботи.