На порозі нового скандалу: Каньє Вест написав вибачення перед євреями за допомогою ШІ

Журналісти з'ясували, що текст вибачення практично повністю згенерований комп'ютерною програмою. Каньє поки що ніяк не коментує подібне розслідування.

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46-річний американський репер Каньє Вест, який нещодавно написав покаянний пост, вибачившись перед євреями за свої висловлювання, ризикує знову влипнути у великий скандал. Як пише TMZ, це повідомлення майже повністю було згенеровано штучним інтелектом.

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Журналісти таблоїду прогнали вибачення Каньє через детектор контенту ШІ, який виділив деякі слова, зазвичай пов'язані з фразами чат-бота, зокрема "щиро перепрошую", "Я не мав наміру завдавати шкоди" і "сприяння єдності". У результаті детектор виявив, що ймовірність того, що вибачення Каньє були написані комп'ютером, становить 85%.

Детектор контенту ШІ виявив, що текст Каньє на 85% написаний програмою Фото: Скриншот TMZ

Як відомо, 26 грудня Вест здивував громадськість, опублікувавши вибачення на івриті.

"Я щиро перепрошую перед єврейською громадою за будь-який ненавмисний спалах гніву, викликаний моїми словами або діями, у мене не було наміру завдати болю або проявити неповагу, і я глибоко шкодую про будь-який біль, який я міг заподіяти, починаючи з себе та роблячи висновки з цього досвіду, щоб забезпечити більшу чутливість і розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я прагну виправити ситуацію і сприяти єдності", — йшлося в ньому.

Своє вибачення Вест опублікував на івриті Фото: kanyewest/instagram

На детекторі журналісти не зупинилися і залучили ChatGPT для написання вибачень, і після кількох підказок і спроб і помилок комп'ютер видав текст, лякаюче схожий на той, що написав репер.

"Я щиро вибачаюся перед єврейською громадою за свій недавній ненавмисний спалах. У мене не було наміру заподіяти біль або принизити, і я глибоко шкодую про заподіяний біль. Я маю намір винести уроки з цього досвіду, сприяти єдності та відшкодовувати збитки. Ваше прощення дуже багато значить для мене", — така заява вийшла після використання ChatGPT.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест покарав дружину за те, що вона порушила його правила під час поїздки до Австралії.