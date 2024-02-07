Розділи
Матеріали
Стиль життя

Демі Мур розповіла про роботу з Томом Крузом

Вікторія Ситняк
Фото: Getty Images | Том Круз та Демі Мур

Зірковий дует разом працював над фільмом "Кілька хороших хлопців" 1992 року. Мур зізналася, що цей досвід був доволі цікавим.

Американська модель та акторка Демі Мур розповіла про роботу з Томом Крузом, коли вона прийшла на шоу Дрю Беррімор.

Колишня дружина Брюса Вілліса рекламує свою нову картину. Серіал "Ворожнеча: Капоте проти Лебедів" — другий сезон антологічного телесеріалу "Ворожнеча", створеного Раяном Мерфі для FX.

Мур виконує роль Енн "Бенг-Бенг" Вудворд разом із Моллі Рінгволд у ролі Джоанн Карсон із Наомі Воттс у ролі Бейб Пейлі, Хлоєю Севіньї у ролі CZ Guest та іншими.

Втім, під час розмови Демі Мур пригадала роботу над фільмом "Кілька хороших хлопців" 1992 року, у якому вона зіграла з Томом Крузом.

Демі Мур прийшла на шоу Дрю Беррімор

"Є кілька кумедних речей. По-перше, мені довелося пройти прослуховування для "Кількох хороших хлопців" — єдине, що я була на сьомому з половиною місяці вагітності, тож мені довелося піти, перевалюючись", — пригадує зірка екрану.

"Том Круз був пригнічений. Момент мухи на стіні, у великих сценах у залі суду, коли Джек Ніколсон стоїть на трибуні, вони весь день знімали в іншому напрямку. І ось я спостерігаю за цим культовим актором, цим актором, до якого я виросла з такою повагою, як він весь день працює поза камерою", — розповіла Мур.

Вона зізналася, що цей досвід назавжди залишиться з нею.

Том Круз та Демі Мур
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Демі Мур показала, як наразі виглядає хворий на деменцію Брюс Вілліс.

Також Фокус писав про ефектну появу Демі Мур на публіці в мінісукні.