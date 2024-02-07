Принцеса Анна зʼявилася на публіці в пальті королеви Єлизавети ІІ (фото, відео)

Мама принцеси Анни пішла із життя у вересні 2022 року. Єлизаветі ІІ було 96 років.

Принцеса Анна вийшла на публіку в пальті королеви Єлизавети ІІ. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Єдина донька покійного монарха відвідала центр швидкої медичної допомоги в Ноттінгемі. Для публічної появи королівська персона обрала фіолетове пальто, яке раніше належало її матері.

До образу сестра короля Чарльза ІІІ додала спідницю в тон пальта, шарф, чорну шкіряну сумку та замшеві чоботи для їзди "The House of Bruar" за 275 фунтів стерлінгів (майже 13 тисяч гривень).

Принцеса Анна одягла пальто королеви Єлизавети ІІ

"Люблю принцесу Анну. Вона ніколи не дає гарному одягу пропадати даремно! Мені подобається куртка та черевики. Колір спідниці не зовсім поєднується з курткою. Чудове вбрання для цієї нагоди", "Мені подобається, що вона носить одяг своєї мами!", "Це наймиліша річ. Пальто її мами", — реагують на появу принцеси Анни користувачі мережі.

Донька покійної Єлизавети ІІ і так брала на себе низку королівських обовʼязків, а тепер їх стане ще більше, адже в її старшого брата, короля Чарльза ІІІ, діагностували рак.

Принцеса Анна одягла пальто королеви Єлизавети ІІ

Нагадаємо, що станеться, якщо Чарльза ІІІ оголосять недієздатним.

Також Фокус писав про виклики, які чекають на королівську родину після виявлення раку в короля Чарльза ІІІ.