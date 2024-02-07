Названі модні відтінки блонду, які стануть хітом 2024 року

Фарбування в блонд вже багато років є актуальним та популярним трендом як серед жіночої статі, так і чоловічої. Блонд надає волоссю світлих, яскравих відтінків, що додає образу свіжості та елегантності.

Існує безліч варіацій блонду, включаючи популярні відтінки, однак у 2024 році очікується популярність на більш натуральні варіанти фарбування в цей колір. Фокус підготував детальну підбірку варіантів блонду, які будуть актуальні та модні у цьому році.

Теплий медовий блонд

Теплий медовий блонд є популярним трендом у виборі кольору волосся. Цей відтінок блонду характеризується теплими, золотистими і медовими відтінками, які надають волоссю природного вигляду. Цей стиль фарбування волосся вдало підходить блондинкам, які мають темні відтінки шкіри, оскільки цей колір волосся надає обличчю теплоти.

Щоб досягти такого кольору, зазвичай використовують спеціальні фарби і техніки фарбування, такі як балаяж, оксамитові омбре або мікс технік.

Платиновий холодний блонд

Платиновий холодний блонд — це один з відтінків блонду, який має холодний, сірий або персиковий відтінок. Цей колір часто вибирають ті, хто мріє про світле волосся, але хоче досягти більш яскравого або сучасного вигляду.

Платиновий холодний блонд є модним трендом в світі волосся. Він виглядає дуже стильно і сучасно, і підходить для різних типів волосся.

Процес фарбування платиновим холодним блондом може бути трохи складнішим, ніж звичайне фарбування, і, як правило, потребує професійного підходу. Волосся може потребувати попереднього освітлення, щоб досягти бажаного результату.

"Пісочний" блонд

"Пісочний" блонд — це один з найпопулярніших трендів в світі кольору волосся останніх років. Цей колір надає волоссю свіжого та природного вигляду. Він схожий на відтінок піску на пляжі.

"Пісочний" блонд поєднує в собі теплі та холодні тони блонду, що створює цікаву градацію кольору. Цей тренд ідеально підходить як для тих, хто хоче освіжити своє волосся, так і для тих, хто шукає варіант, що не вимагає частого фарбування. Це фарбування ідеально підходить до будь-якого типу шкіри і пасує на різну довжину волосся та стрижку.

Варто відзначити, що "пісочний" блонд стає все більш популярним, оскільки має природний колір та виглядає стильно.

Кашеміровий блонд

Кашеміровий блонд — це один з найпопулярніших трендів у фарбуванні волосся. Цей відтінок поєднує теплі і холодні відтінки блонду, створюючи ефект ніжності та природності.

Цей колір характеризується світлими, пастельними тонами, які створюють враження натуральності. Кашеміровий блонд може бути основою для різних зачісок і стрижок, він підходить як для короткого, так і для довгого волосся. Дана тенденція дуже популярна серед жінок, оскільки кашеміровий блонд додає волоссю шарму і елегантності.

Пам'ятайте, що мода — це суб'єктивна річ, і важливо вибирати відтінок, який найкраще відповідає вашому стилю та особистості.

Нагадаємо, раніше ми писали, який варіант стрижки бороди буде популярним в 2024 році. Крім цього, стрижка для жінок після 40 років: які зачіски допоможуть виглядати молодше.