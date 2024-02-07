75-річний мільйонер розповів, навіщо купив зубні протези Вінстона Черчилля

Чоловік, який купив протези, багато років збирає речі, пов'язані з легендарним політиком. Він хоче, щоб вони залишалися у Великій Британії, і має намір передати їх своїм онукам.

Зубні протези легендарного екс-прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля пішли з молотка за 18 тисяч фунтів стерлінгів, що більш ніж удвічі перевищило стартову ціну лота. Купив його 75-річний британський мільйонер Джефф Томпсон, повідомляє Daily Mail.

Чоловік, який керує компанією W&S Recycling у Пулі, Дорсет, обійшов іноземних учасників на торгах The Cotswold Auction Company, забравши протез. Після того як до вартості лота буде додано премію покупця і ПДВ, остаточний рахунок складе близько 22 000 фунтів стерлінгів.

Черчилль усе життя мав проблеми із зубами, і в 20 років він втратив кілька з них.

Протези були спеціально виготовлені для британського лідера Другої світової війни, щоб зберегти його природну шепелявість, і допомагали йому вимовляти промови, зокрема такі безсмертні слова, як "Ми будемо битися з ними на пляжах", коли він згуртовував країну проти нацистів.

Історична промова Вінстона Черчилля

Протези з шести зубів із золотою оправою розробив дантист сер Вілфред Фіш і виготовив технік Дерек Кадліпп. Черчилль завжди носив із собою дві пари зубних протезів.

"Зуби Черчилля, мабуть, входять до числа найбільш незвичайних предметів, які ми коли-небудь продавали. Цей набір зубних протезів був виготовлений приблизно на початку Другої світової війни, коли йому було 65 років. Вважається, що було виготовлено три або чотири однакових комплекти, і один із них було поховано разом із ним", — розповіла голова аукціону Елізабет Пул.

Джефф Томпсон — завзятий збирач речей Черчилля, оскільки хоче, щоб це все залишилося всередині країни. Протези із золотою оправою будуть виставлені в його офісі разом з іншими пам'ятними речами Черчилля.

"За ці роки я купив багато його речей, зокрема останню машину, яку він придбав 1964 року, Hillman Husky. Я віддаю перевагу його особистим речам. У мене є фляжка, з якої він пив віскі. Загалом у мене близько 30 його особистих речей, включно з подарунками, які він отримав від відомих людей", — похвалився чоловік.

Усі предмети зі своєї колекції він планує передати у спадок своїм онукам.

Кілька років тому Джефф купив коня, тому що його звали Вінстон Черчілль, і він здобув перемогу в перегонах 30 листопада, в день народження колишнього прем'єр-міністра.

Вінстон Черчилль Фото: The Telegraph

Томпсон зізнається, що щиро захоплюється політичним генієм Черчилля і задається питанням, як йому вдалося домогтися такого багато за життя:

"Сьогодні нам потрібен Черчилль. Він не все зробив правильно. Ніхто не ідеальний, але цій країні безумовно потрібен хтось на кшталт нього, щоб витягти нас із того безладу, в якому ми перебуваємо".

Раніше Фокус писав, що в Канаді вкрали відому фотографію Вінстона Черчилля.