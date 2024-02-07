Неймовірно помолоділий Бред Пітт з'явився на прем'єрі фільму (фото)

Актор з кожним роком виглядає все молодшим. Шанувальники жартують, що він старіє задом наперед, як його герой із фільму "Дивовижна історія Бенджаміна Баттона".

60-річний американський актор Бред Пітт відвідав прем'єру фільму "Боб Марлі: Одна любов" в театрі Regency Village в . Лос-Анджелесі і здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом. У багатьох склалося враження, що він реінкарнувався у свого персонажа Бенджаміна Баттона і з кожним роком стає все молодшим, пише ЕТ.

На тлі недавніх чуток про пластичну операцію актор демонстрував буквально юнацькі риси обличчя. Його кучеряве волосся було освітлене до пісочного відтінку, і, схоже, його ідеально зачесані брови були підфарбовані в той самий колір.

На заході Бред позував для фото із зіркою фільму Кінгслі Бен-Адіром, який грає самого Боба Марлі. Пітт також поспілкувався із Зіггі Марлі, сином покійної зірки реггі та Ріти Марлі.

Фільм розповідає про те, як ікона реггі Боб Марлі долав негаразди на шляху до слави і зробив справжню революцію в музиці. У картині також зіграли Джеймс Нортон і Лашана Лінч, а її велика прем'єра намічена на 14 лютого.

Чутки про те, що Пітт зробив підтяжку обличчя, виникли після того, як у січні в TikTok стало вірусним відео лікаря, який коментує його нестаріючу зовнішність.

У відео косметолог по обличчю і колишній лікар Національної служби охорони здоров'я доктор Джонні Беттерідж вважає, що є ключовий ключ до розгадки того, що Бред таємно переніс операцію, яка може коштувати понад 100 000 фунтів стерлінгів і період відновлення у два-три місяці.

Сам актор ніяк не коментує зміни в зовнішності.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт почувався нещасним, коли вперше став "найсексуальнішим чоловіком".