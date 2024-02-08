З вілли Софії Ротару в Криму планують створити РАЦС - ЗМІ

Попри чутки про націоналізацію майна Софії Ротару у Криму, співачка жодного разу ніяким чином не коментувала ситуацію. Натомість самопроголошена влада Криму продовжує провокувати Ротару на реакцію.

Самопроголошена влада анексованого Криму хоче "націоналізувати" нерухоме майно української співачки Софії Ротару, яка не підтримує війну росії з Україною. Відповідна інформація з’явилася в російських ЗМІ.

Зокрема, 70-річний колишній український політик, а нині так званий сенатор півострова, Сергій Цеков запропонував віддати нерухомість співачки, а саме готель Villa Sofia в Ялті під приміщення, яке стане "палацом одружень".

На думку політика, Ротару просуває антиросійську позицію, фінансує ЗСУ та виступала проти того, щоб Крим став російським. За його словами, варто діяти так, як роблять в Україні, там майно російських громадян націоналізують, тому відповідно варто те саме зробити з майном українців у Криму. Зокрема, Цеков пропонує передати віллу у власність Ялтинському міському округу.

Звісно політик навіть запропонував ідею, що можна зробити з цим приміщенням. Оскільки готель знаходиться на набережній Ялти, то, на думку Цекова, це чудовий варіант для створення РАЦСу.

Варто відзначити, що ще у листопаді 2023 року окупанти повідомили, що націоналізують нерухомість співачки.

Крім цього, дням стало відомо, що та ж сама самопроголошена влада Криму, хоче позбавити співачку Софію Ротару звання "Почесний громадянин Ялти".

"Вона ворог, по суті, нашої країни у будь-якому разі. Це рішення давно вже назрівало, і воно назріло", — заявив один із представників влади.

Фото: Instagram sofiarotaru.official

Довідка

Софія Ротару (справжнє ім'я Софія Михайлівна Євдокіменко) – українська поетеса, композиторка і співачка. Народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці. За багатолітню кар'єру Софія стала однією з найуспішніших і популярних виконавиць в країнах колишнього СРСР.

За свою творчість Софія Ротару отримала безліч визнання та нагород, включаючи восьмикратну лауреатку національної премії "Фаворит" та нагороду "Людина року" в Україні.

Софія Ротару відома своїм потужним голосом, якісними виступами на сцені та романтичними піснями. Її найвідоміші хіти включають "Червона рута" та "Ти забудеш".

Нагадаємо, раніше ми писали, що онук Софії Ротару, який незаконно виїхав з України, дав перше публічне інтервʼю. Крім цього, Фокус писав, що Софія Ротару показала архівний знімок зі свого весілля.