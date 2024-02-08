Жіночна класика: Олена Зеленська показала, як носити діловий костюм із водолазкою (фото)

Дружина президента України доповнила строгий образ парою важких сережок, помітних здалеку, і закритими чорними туфлями на підборах.

Перша леді України Олена Зеленська показала, як носити класичний костюм із цікавою формою штанів. Такий одяг дружина українського президента обрала для відвідування Київської обласної дитячої лікарні в Боярці в четвер, 8 лютого.

Для заходу Зеленська зупинила свій вибір на стриманому образі у відтінках сірого. Перша леді була одягнена в класичний костюм, що складався з жакета і штанів цікавого крою. Він нагадував палаццо, але з вираженою стрілкою спереду, що робило образ жіночним і елегантним.

Олена Зеленська одягла сіру водолазку, яка була трохи тоншою за костюм, але сиділа ідеально Фото: Олена Зеленська/Telegram

Під піджак Олена також одягла сіру водолазку, яка була трохи тоншою за костюм, але сиділа ідеально. Цікавою деталлю стала хустка в кишені піджака. Перша леді доповнила свій образ парою важких сережок, помітних здалеку, і закритими чорними туфлями на підборах.

Крій штанів, які обрала Олена Зеленська, нагадує палаццо Фото: Олена Зеленська/Telegram

Зазначимо, що в Київській обласній дитячій лікарні Олена Зеленська провела ділову зустріч з очільницею МОЗ Данії Софі Леде та Мерет Ланге — очільницею дитячої лікарні Марії Єлизавети в Копенгагені.

Нагадаємо, 1 лютого Олена Зеленська в ніжному образі з'явилася на зустрічі з президентом Латвії. Для зустрічі з представниками латвійської влади Олена одягла вишуканий бежевий костюм, який складався з популярних нині штанів палаццо вільного крою і класичного піджака в тон.

А 1 грудня 2023 року Олена Зеленська показала новий образ у стильному діловому костюмі від українського дизайнера. Дружина президента України Володимира Зеленського Олена звернулася до учасників Гвадалахарського книжкового ярмарку в стильному синьому костюмі.