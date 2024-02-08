"Вона щаслива": розкриті деталі нових стосунків Майлі Сайрус

На "Греммі-2024" артистка прийшла в компанії барабанщика Макса Морандо. Про їхній роман ходили чутки ще з 2021 року.

Стали відомі деталі нових стосунків Майлі Сайрус та її бойфренда Макса Морандо. Про це пише People.

31-річна американська співачка і 25-річний барабанщик рок-гурту "Liily" вже живуть разом. За словами джерела, артистка дуже щаслива в нових стосунках, про які ходили чутки з 2021 року.

"Майлі дуже змінилася за останні кілька років. Вона здається більш спокійною і гармонійною. Усі люблять Макса. Він чудовий хлопець. Вона дуже щаслива з ним. Він закритий і не любить бути в пресі. Це було добре для неї", — розповідає інсайдер, близький до зіркової пари.

Майлі Сайрус та Макс Морандо Фото: Getty Images

Майлі на 66-й щорічній церемонії вручення премії "Греммі" забрала додому свою першу та другу статуетку за найкраще сольне поп-виконання та запис року (обидві для хіта "Flowers").

Майлі Сайрус на "Греммі-2024" Фото: Getty Images

На заході співачка та барабанщик були сфотографовані під час поцілунку, коли вони сиділи разом з родиною Майлі.

До цього вона тривалий час перебувала у стосунках з актором Ліамом Гемсвортом. Пара одружилася у 2018 році, проте вже у 2019 стало відомо про їхній розрив. Ходили чутки про численні зради актора. Пісня "Flowers" присвячена саме історії Майлі та Ліама, а саме "одужанню" співачки після болісного розриву.

Ліам Гемсворт та Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Нагадаємо, Майлі Сайрус проігнорувала свого батька на церемонії "Греммі".

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