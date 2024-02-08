Дженна Ортега знялася в шокуючій сцені з актором, який годиться їй у батьки

Зірка знялася в новій драмі "Дівчина Міллера", де її партнером став Мартін Фрімен. І одна зі сцен картини бурхливо обговорюється фанатами.

21-річна актриса Дженна Ортега, зірка серіалу "Венсдей, була змушена зробити заяву після того, як фанати були шоковані однією з відвертих сцен нової картини "Дівчина Міллера". Про це пише Daily Mail.

Любовна драма "Дівчина Міллера" режисера Джейд Голлі Бартлетт розповідає про те, як творче письмове завдання стає причиною складних стосунків між учителем і його талановитою ученицею.

Головні ролі виконали 21-річна Дженна Ортега і 52-річний Мартін Фрімен, зірка серіалів "Фарго" і "Шерлок". І відверта сцена між ними стала предметом бурхливого обговорення. І, мабуть, низьких оцінок картини: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав лише 35% "свіжості", а кінокритики назвали поведінку героїні Ортеги "нелогічною".

Трейлер фільму "Дівчина Міллера"

Марк Кеннеді з Associated Press був різкішим, назвавши "Дівчину Міллера" безглуздим і незручним моментом у кар'єрі Ортеги.

Сама акторка навіть була змушена зробити заяву, сказавши, що почувалася абсолютно "комфортно і впевнено" на зйомках сексуальної сцени з рейтингом X з 52-річним Мартіном Фріменом.

Глядачі не були вражені, і один із них сказав, що це "найгірше, що вони коли-небудь бачили".

Координатор на зйомках сказав, що зйомки пройшли комфортно.

Дженна Ортега сказала, що була "впевнена в тому, що вона хотіла зробити" у своїй сексуальній сцені з рейтингом X з Мартіном Фріменом, і її повністю підтримували під час зйомок.

Дженна в картині грає 18-річну студентку Каїро Світ, а Фрімену дісталася роль її вчителя Джонатана Міллера.

У фільмі показано, як Каїро і Джонатан заплутуються в дуже складних і недоречних стосунках.

І хоч картина не викликала у глядачів захоплення, один із коментаторів зазначив, що людям "просто потрібно змиритися з тим фактом, що Дженна не Венсдей Аддамс".

"Вона доросла жінка, яка шукає серйозні ролі як талановита актриса. І той факт, що фільм назвали "грубим", є неймовірно жінконенависницьким", — зазначив коментатор.

Фільм "Дівчина Міллера" був показаний на 35-му щорічному Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгс минулого місяця.

Нагадаємо, на прем'єрі картини Дженна з'явилася в оригінальній сукні з цікавим квітковим декором.