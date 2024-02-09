Раміна Есхакзай зізналася, що не хоче народжувати і готова усиновити дитину

Раміна Есхакзай не приховує, що не відчуває материнських інстинктів, тому не хоче сама народжувати дітей. Натомість ведуча зізналася, що на майбутнє розглядає варіант усиновлення дитини.

31-річна екс-учасниця шоу "Холостяк" та ведуча ютуб-каналу "RAMINA" Раміна Есхакзай зізналася, що не хоче народжувати власних дітей і готова взяти дитину з дитячого будинку, яка залишилася без батьків. Відверте зізнання ведуча та модель зробила в подкасті блогера та бізнесмена Олександра Волошина.

Зокрема, Раміна наголосила, що немає фізіологічного бажання вагітніти, виношувати та народжувати дитину.

"Не хочу народжувати дітей. Дитина, яку ти народжуєш, все життя тобі треба дати їй освіту, проводити з нею час, я думаю про те, що готова усиновити дитину, постарше, не немовля. На це готова. Я не хочу мати саме своїх дітей. Я не вважаю, що мої гени кращі за інші гени. Всі діти більш-менш однакові. Я просто дивлюсь як змінився сині Інни та Тимура Мірошниченко, якого вони усиновили", — зазначила Раміна.

01:06:56 - Раміна хоче всиновити дитину

Ведуча також відзначила, якби наважилася на усиновлення дитини, то це, ймовірніше всього, була б дитина віком від 5-6 років. Також Раміна наголосила, що якщо у майбутньому вона зустріне чоловіка, який вже має дитину, то вона не буде проти цих стосунків, навпаки для неї це доволі позитивний критерій у чоловікові. Однак сама ведуча не готова стати мамою для інших дітей від цього чоловіка.

"Якщо почну стосунки з людиною у якої є дитина, це теж ок, я готова до цього. От саме народжувати я не хочу", — наголосила Раміна.

Також Раміна озвучила, ймовірну причину, яка відбила у неї бажання народжувати власних дітей.

"Тому що у мене є моя молодша сестра і в мене таке враження, що я була для неї мамою і я оцей весь етап проходила", — заявила Раміна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Раміна Есхакзай потрапила під артилерійський обстріл у Бахмуті. Крім цього, у квітні 2023 року Раміна Есхакзай оголосила про розставання з нареченим після пʼяти років стосунків.