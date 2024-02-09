58-річна Елізабет Герлі показала струнку фігуру в купальнику

Актриса стежить за своєю фігурою багато років. Вона пропагує здоровий спосіб життя і максимальний догляд за собою.

Британська акторка Елізабет Герлі, якій у червні виповниться 59 років, — одна з тих жінок, які з гідністю сприймає свій вік, залишаючись водночас сексуальними і стрункими. Чергове тому підтвердження — нові фото знаменитості в Instagram.

Ліз показала, як проходить детоксикацію на престижному курорті. На знімках вона позує в рожевому бікіні в сауні. Її фігура залишається непідвладною часу: така ж підтягнута і тендітна, як і в молодості.

"Доброго ранку, @vivamayrmariawoerth. Нехай почнуться вправи, детоксикація і здорове харчування", — підписала вона фото.

Австрійський курорт VIVAMAYER Maria Wörth відомий своїми складними, але корисними оздоровчими програмами. Свого часу тут була й акторка Ребел Вілсон, яка висловила подяку курорту за те, що він поклав початок суттєвому покращенню її здоров'я.

Комплексний підхід курорту до оздоровлення, що включає суворий дієтичний режим і низку процедур, спрямованих на детоксикацію й омолодження, очевидно, знайшов відгук у Ліз, оскільки вона приїхала сюди вже не вперше.

"Я приїжджаю до Австрії... дорогою до @vivamayrmariawoerth, де я сподіваюся дізнатися більше про те, як стати максимально здоровою", — писала актриса.

Кілька років тому знаменитість ділилася секретами своєї молодості та краси. За її словами, вона давно відмовилася від алкоголю, що благотворно вплинуло на її зовнішність і самопочуття. Замість цього акторка намагається пити побільше води.

Її постійним супутником у догляді за шкірою є зволожувальні креми: для очей, для рук, для тіла.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі з'явилася на публіці з сином-красенем.