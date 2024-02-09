Гейлі та Джастін Бібери переживають серйозну кризу у шлюбі

Знаменитості одружилися у вересні 2018 року. З тих пір вони багато разів підігрівали чутки про розлучення, проте офіційно спростовували домисли фанатів.

27-річна американська модель Гейлі Бібер та 29-річний канадський співак Джастін Бібер переживають серйозну кризу у стосунках. Про це пише In Touch.

Джерело видання розповідає, що найбільше проблемами у шлюбі переймається зірка подіумів та навіть готова розлучитися з музикантом.

"Іноді Гейлі просто хоче покінчити з цим, щоб знову бути сама", — зазначив інсайдер, близький до зіркового подружжя.

Повідомляється, що головними темами для суперечок стають колишні історії стосунків та питання, коли вони стануть батьками.

" У них було багато злетів і падінь. Друзі здивовані, що вони протрималися так довго", — додає джерело.

Гейлі та Джастін Бібери Фото: Getty Images

Знаменитості одружилися у вересні 2018 року лише після тримісячного роману. Пара також трішки зустрічалася наприкінці 2015 року. Модель розповідала, що вони обидва були "шалено молодими" і з тих пір відкрито зізнавалася про труднощі, з якими подружжя зіткнулося.

"Шлюб дуже важкий", — сказала вона Vogue через кілька місяців після весілля.

Весілля Джастіна та Гейлі Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Інсайдер розповідає, що жоден із них насправді не знав, "у що вплутується", але модель за цей період подорослішала більше, ніж співак.

"Гейлі виросла в сильну особистість. Як модель, вона навчилася справлятися зі стресом, тоді як Джастін все життя був немовлям. Гейлі іноді сприймає його як незрілого малюка", — зазначає джерело.

До шлюбу з моделлю музикант тривалий час зустрічався зі співачкою Селеною Гомес. Навіть після весілля фанати експари звинувачували Гейлі в їхньому розриві та вважали, що Джастін досі закоханий у колишню кохану. Втім, знаменитості лише спростовували домисли фанатів.

Селена Гомес та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ зі стильною сумкою українського бренду.

Також Фокус писав про пʼяту річницю весілля Джастіна та Гейлі Біберів.