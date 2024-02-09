Батько Брітні Спірс озвучив нові звинувачення проти дочки

Джеймі хоче завершити судовий розгляд, оскільки опікунство вже припинено два роки тому, у нього також є фінансові стимули для запобігання затримок, оскільки його рахунки за дорогого адвоката будуть збільшуватися в міру продовження розгляду.

Незважаючи на те, що Брітні Спірс вирвалася з-під 13-річної опіки свого батька Джеймі, ця тема раз у раз продовжує нагадувати про себе. Чоловік, якому нещодавно ампутували ногу, знову дав зрозуміти, що питання не закрите, пише The Blast.

Зокрема містер Спірс звинувачує доньку в затягуванні триваючого судового процесу з приводу її неіснуючої опіки. За його словами, Брітні робить це спеціально.

Джеймі закликав суддю, який займається справою, не призупиняти його розгляд справи, щоб не відкладати початок судового розгляду на пізніший термін.

Брітні, яка стверджувала, що вона була змушена відмовитися від своєї "свободи", щоб бачитися з синами, перебуваючи під опікою, збирається почати сеанси посередництва зі своїм батьком наприкінці цього місяця, і він припускає, що вона намагається відкласти це.

"Немає жодних підстав припиняти будь-яку частину справи (як визнав Суд на слуханнях 5 січня 2024 року), і, звісно, немає підстав для припинення брифінгу або будь-якої іншої діяльності, яка якимось чином пов'язана з очікуванням на розгляд клопотанням Джеймі про спрощене ухвалення рішення, встановленим для слухання 12 квітня 2024 року", — написала команда юристів Спірс у своїй останній заяві.

Представник Джеймі додав, що сумнівається у швидкому вирішенні проблеми, яка тягнеться вже два роки:

"У сторін були місяці (а точніше, роки) для обговорення врегулювання. Вони не вирішені. Накладення відстрочки просто тому, що 23 лютого 2024 року відбудеться медіація, схоже, напевно, призведе до продовження судового розгляду, якщо сторони не прийдуть до посередництва".

Батько співачки подав прохання про дозвіл і затвердження виплати компенсації опікуну й адвокатам за опіку та відшкодування витрат понад три роки тому, у березні 2021 року. Він просив Брітні оплатити судові витрати у зв'язку з боротьбою за опікунство, але досі співачка та її адвокат Метью Розенгарт чинили опір цьому.

Очікується, що його клопотання буде розглянуто, коли в червні цього року розпочнеться судовий процес.

Раніше Фокус писав, що батько Брітні Спірс розповіла, як мати її споювала, а батько критикував за зайву вагу