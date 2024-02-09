Кремль вніс Кіркорова, Лоліту і Білана до списку заборонених артистів

Також у списку опинилася українська співачка Анна Асті, яка переїхала до РФ і отримала громадянство цієї країни. І низка артистів, які брали участь у так званих "патріотичних" концертах.

Російським промоутерам і музичним продюсерам надіслали список із 50 російських виконавців і гуртів, "заборонених до концертної діяльності". У списку опинилися учасники "майже голої вечірки" Івлєєвої, як-от Філіп Кіркоров і Діма Білан, артисти, які не підтримали війну в Україні, і кілька тих, хто раніше виступав на "патріотичних" концертах у РФ. Список опублікував ресурс Meduza.

Журналісти видання зазначають, що список неофіційний. Його продюсери та промоутери отримали на початку лютого 2024 року.

Документом із журналістами поділилися одразу два джерела в музичній індустрії незалежно одне від одного.

Серед артистів "заборонених до концертної діяльності" в РФ опинилися учасники "майже голої вечірки" Насті Івлєєвої: Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Глюкоза, Діма Білан, Анна Асті.

Філіп Кіркоров на "майже голій вечірці" Фото: КоммерсантЪ

А також музиканти, які виступали проти війни в Україні — це репер Loqiemean, гурт "Нещасний випадок", співак Макс Леонідов, який емігрував до Ізраїлю.

Але також у списку опинилися ті, хто ще недавно виступав на "патріотичних" концертах. Наприклад, гурти "Монгол Шуудан", "Йорш" і "План Ломоносова", які виступали на KinchevFest, що його організовує лідер гурту "Аліса" Костянтин Кінчев.

Загалом у списку 50 артистів і музичних гуртів.

Джерела "Медузи" повідомили, що список "спустили" саме з Кремля. А один з артистів, який потрапив до нього, зазначив, що напередодні вторгнення Росії в Україну його попереджали, що подібні списки будуть, і в них опиняться артисти, які не змінили своєї позиції.

При цьому офіційний Кремль заперечує, що такі списки існують. Хоча один із "скасованих" артистів зазначав, що їх узгоджують в Управлінні з громадських проєктів адміністрації президента РФ, яке очолює Сергій Новіков.

Перший список потрапив до журналістів також від одного з "скасованих" артистів 2022 року. Тоді в ньому опинилися Документ передав "Фонтанці" неназваний виконавець, який виявив себе в чорному списку. Один з організаторів концертів у Петербурзі підтвердив виданню, що такий список є, проте "він змінюється, доповнюється щодня, але кожен продюсер і без списку в курсі, хто з артистів небажаний".

Серед інших у списку вказані гурти ДДТ, "Акваріум", "Машина времени", репери Noize MC, Оксімірон, Face, "Каста", Anacondaz, співачки Земфіра, Маніжа, Монеточка, а також гурт "Бі-2".

Останні цього місяця були затримані в Таїланді. Нібито через те, що вони виступали без дозволу на роботу. Їм загрожувала депортація в РФ. Але музикантам вдалося виїхати до Ізраїлю, де вони заявили про "російський слід".