Відомий художник Деміен Герст подарував своїй вагітній дівчині торт у вигляді ембріона

Деміен Герст прославився своїми оригінальними творами. Такими як акула у формаліні та череп, інкрустований діамантами.

Найбагатший британський художник Деміен Герст подарував своїй дівчині торт у формі їхньої майбутньої дитини на її 30-річчя в Лас-Вегасі. Про це пише Daily Mail.

Якби ви були дівчиною Деміена Герста, чого б ви очікували від подарунка на день народження? Можливо, це була б маринована акула в акваріумі або порубана корова? Але найбагатший художник Великої Британії перевершив себе. І подарував своїй дівчині, Софі Каннелл, яка вагітна їхнім первістком, торт у вигляді зародка. Софі відзначала своє 30-річчя в Лас-Вегасі.

58-річний Герст подарував колишній балерині незвичайний торт у формі її тіла, а точніше, її матки та ембріона в ній.

Той самий торт Фото: Instagram Sophie Cannell

Схоже, що він був натхненний серією гігантських бронзових скульптур, що зображують розвиток плода в утробі матері, під назвою "Чудова подорож".

Герст і Каннелл живуть в особняку з 14 спальнями неподалік від лондонського Ріджентс-парку. І вже скоро у пари з'явиться дитина. Своє 30-річчя Софі відзначала з коханим у США, в Лас-Вегасі.

І він підніс їй оригінальний торт. На її 29-річчя він подарував їй понад 20 подарунків, загорнутих у рожевий папір.

Про свою вагітність Софі Каннелл оголосила ще в листопаді минулого року. Деміен поки не зробив жодних публічних коментарів з приводу вагітності Софі, але він поділився деякими зображеннями смайликів вагітності у форматі NFT, які він створив у четвер.

Пара, як вважається, познайомилася в серпні 2022 року, в модному клубі, де Софі підробляла офіціанткою. Тоді художник подарував Софі 18-каратний золотий Rolex Pearlmaster вартістю 166 600 фунтів стерлінгів, інкрустований 713 дорогоцінними каменями.

Фото: Getty Images

У Деміена Герста вже є троє дорослих синів від його колишньої подруги, американки Маї Норман: Коннор Оджала, 28 років, Кассіус Аттікус, 23 роки, і Сайрус Джо, 18 років.

Після народження Коннора художник більшу частину часу проводив у віддаленому фермерському будинку неподалік від Комб-Мартен у Девоні.

Деміен Герст Фото: Getty Images

Нагадаємо, Герст один із найдорожчих і найзатребуваніших художників сучасності. Серед його творів — платиновий череп, інкрустований діамантами під назвою "For the Love of God" ("Заради всього святого"). Череп був придбаний групою інвесторів за 38 мільйонів фунтів стерлінгів. До числа цих інвесторів входить український меценат Віктор Пінчук. Зараз діамантовий череп зберігається на складі в лондонському ювелірному районі Хаттон-Гарден.