Емілі Ратаковскі показала свіжі фото єдиного сина

Сильвестр, або ж Слай, народився в союзі Емілі Ратаковскі та продюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Втім, у 2022 році пара розлучилася.

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала сина, що підріс. Сімейними кадрами зірка подіумів польсько-єврейського походження ділиться в Instagram з понад 30 млн підписників.

Емілі показала, як вони з дворічним спадкоємцем весело проводять час. Малюк сидів на спині зіркової мами та посміхався на камеру. І Емілі, і Сильвестр були одягнені в яскраві жовті вбрання, доповнюючи одне одного.

"Мені дійсно подобається бути мамою Слая", — написала Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі із сином

Син Емілі, якому 8 березня 2024 виповниться три роки, народився в союзі моделі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Про розлучення подружжя стало відомо влітку 2022 року. Повідомлялося про численні зради колишнього чоловіка зірки подіумів. Після цього їй приписували роман з Бредом Піттом, проте чутки про стосунки пари не підтвердилися.

Згодом Ратаковскі місяць зустрічалася з коміком Пітом Девідсон. А на початку 2023 стало відомо про нові ймовірні стосунки зірки польсько-єврейського походження з гумористом Еріком Андре.

Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі вирушили на розкішний відпочинок.

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