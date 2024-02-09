Ведучий Анатолій Анатоліч поскаржився, що вже втретє не може стати на облік у військкомат

Ведучий вже декілька разів добровільно з'являвся в ТЦК, але всі спроби були безуспішними. Телеведучий відзначив, що через бюрократію він досі не став на військовий облік.

39-річний шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч поскаржився на бюрократію у військкоматах та заявив, що мав три спроби стати на військовий облік, однак досі не зміг цього зробити. Подробицями пригод з ТЦК шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, Анатоліч розповів, що вже третій раз зʼявився у військкомат, щоб подати свої документи та стати на облік, але знову його спроба була не вдалою.

Як зʼясувалося, раніше Анатоліч приходив не в той військкомат, оскільки його документи знаходяться в Оболонському ТЦК. І хоч цього разу він все ж пішов туди, куди треба, йому знову не вдалося стати на облік.

Там Анатоліча відправили додому і сказали прийти наступного дня. Ведучий також відзначив, що як зʼясувалося у військкоматі черги поділені на кольори, йому, наприклад, необхідно стати в чергу синього кольору. Зокрема, днями квест ведучого потрапити на облік продовжиться.

Фото: anatoliyanatolich\Instagram

Крім цього, Анатоліч зізнався, що поки він займався бюрократичними справами у військкоматі, він встиг отримати штраф у розмірі 1700 гривень. Причиною цьому стало те, що він не мав з собою військового квитка.

Також Анатоліч під час подробиць історії з ТЦК розповів, що не варто орієнтуватися на дані в Google, адже там вказані неправильні графіки роботи. Тому краще одразу іти прямо у військкомат і там уточнювати, коли та як вони працюю.

Варто відзначити, що Анатоліч є батьком 3 дітей, що згідно з законодавством дає йому можливість відстрочки від служби в армії. Однак раніше в одному з інтервʼю телеведучий зізнався, що відчуває провину за те, що не захищає Україну на фронті.

Нагадаємо, зірка серіалу "Свінгери" Кукуюк, який отримав повістку, пояснив, чому досі не в армії. Крім цього, раніше Фокус писав, що відомий ведучий повідомив, що отримав повістку і вже наступного тижня йде в армію.