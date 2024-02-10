Ребел Вілсон вийшла на червону доріжку з нареченою (фото)

Акторка комедійних фільмів та її обраниця заручилися в лютому 2023 року. Вони виховують доньку Ройс, яку народила сурогатна мама.

Австралійська акторка Ребел Вілсон вийшла на червону доріжку церемонії AACTA Awards 2024 в Голд-Кості, Австралія, разом зі своєю нареченою Рамоною Агрумою. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара сяяла, обійнявшись і посміхаючись перед камерами на публічному заході.

Вілсон вела церемонію нагородження разом з американським співаком Гаррі Конніком-молодшим. Для заходу зірка фільму "Шахрайки" обрала класичну чорну сукню з довгою спідницею з пір’ям.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума Фото: Getty Images

Мама однієї дитини доповнила свій ансамбль срібною підвіскою, а довге світле волосся уклала легкими хвилями та зробила вечірній макіяж.

Агрума тим часом була в багатошаровій коричневій сукні з оголеними плечима та глибоким декольте. Волосся наречена Ребел Вілсон зібрала в пучок.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума Фото: Getty Images

Зіркова пара познайомилася у 2021 році.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума Фото: Getty Images

Зрештою вони почали зустрічатися і в лютому 2023 року оголосили про заручини.

Ребел оголосила про появу на світ доньки Ройс у листопаді 2022 року. Дитину народила сурогатна мама. І тепер дівчинку виховують Ребел та Рамона.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума з донькою Ройс

"З гордістю повідомляю про народження моєї першої дитини, Ройс Ліліан, яка народилася минулого тижня від сурогатної матері", — написала тоді австралійська акторка.

Нагадаємо, Ребел Вілсон показала, як вони з Рамоною Агрумою обирали обручки.

Також Фокус писав про появу Ребел Вілсон та Рамони Агруми на заході в Каннах.