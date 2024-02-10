Бредлі Купер зізнався, що був "наляканий", коли отримав роль у серіалі "Секс і місто"

Актор назвав зірку культової картини Сару Джессіку Паркер "неймовірною". В епізоді вони на короткий час познайомилися.

49-річний американський актор Бредлі Купер розповів про свій акторський дебют у серіалі "Секс і місто" під час виступу на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі. Про це пише People.

Купер уперше з'явився на екрані в ролі Джейка в епізоді "Вони стріляють в самотніх людей, чи не так?", який вийшов в ефір під час другого сезону популярного шоу HBO у 1999 році.

Бредлі Купер на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі Фото: Getty Images

Актор зізнався, що був здивований, коли дізнався, що отримав бажану телевізійну роль.

"Я проходив прослуховування для цього, і на той момент я ще не розумів, що ти коли-небудь зможеш отримати цю роботу", — пригадує Бредлі.

Бредлі Купер у серіалі "Секс і місто"

Актор розповів, що він нервував після кастингу, оскільки зрозумів, що йому доведеться навчитися керувати спортивним автомобілем після того, як він збрехав про свої здібності під час прослуховування.

"Я пам’ятаю, коли мені зателефонували, я був наляканий. "Що ти маєш на увазі, що я насправді повинен це зробити?" Я не міг керувати машиною, тож вони відправили мене в школу водіння, і я був просто наляканий", — пригадує бойфренд Джіджі Хадід.

Втім, зрештою до зйомок залучили двійника, щоб він керував транспортним засобом.

Бредлі Купер у серіалі "Секс і місто"

В епізоді герой Купера познайомився з Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер). Актор зізнався, що зйомки були "справді веселими", а також назвав Джессіку Паркер "неймовірною".

Сара Джессіка Паркер Фото: Колаж: Фокус

Нагадаємо, Бредлі Купер та Джіджі Хадід підтвердили свій роман.

Також Фокус писав про взаємостосунки Бредлі Купера з його колишньою дівчиною Іриною Шейк.