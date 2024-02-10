Дженніфер Лопес показала підтягнуту фігуру в рекламному кампейні (фото)

Артистка знялася для реклами нової колекції відомого бренду. Вона позувала з трендовими моделями сумок.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала підтягнуту фігуру в рекламному кампейні. Знімками зірка сцени ділиться в Instagram з понад 254 млн підписників.

Дружина Бена Аффлека представила нову колекцію сумок Spring 24 американського дому моди Coach. Зокрема, Джей Ло позувала з моделями Tabby та Cargo Tote. Стилізував зйомку Роб Зангарді. Сумки-тоути наразі перебувають на піку своєї популярності, адже в них можна помістити багато речей.

На фото знаменитість постала з розпущеним волоссям та в оливковому комплекті, який продемонстрував її струнку фігуру.

Дженніфер Лопес

"Ви любите Cargo Tote, Джей Ло любить Cargo Tote. Подивіться, скільки у вас спільного", — зазначили представники бренду на своїй сторінці.

Дженніфер Лопес

Наразі Джей Ло готується до релізу свого довгоочікуваного альбому This Is Me…Now. Він зʼявиться 16 лютого 2024.

Збірка присвячена ювілею іншого альбому This Is Me…Then, яка вийшла у 2004 році. Зокрема, співачка перевипустить пісню Dear Ben, присвячену Бену Аффлеку, з яким вони тоді зустрічалися, проте згодом розійшлися. У 2021 зірки таки примирилися, а через рік зіграли весілля.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Нагадаємо, Дженніфер Лопес носить прикраси з присвятою Бену Аффлеку.

Також Фокус писав про новий кліп Джей Ло, який зняла одеситка Таню Муіньо.