Джастін і Гейлі Бібери зʼявилися на публіці на фоні чуток про розлучення (фото, відео)

Напередодні інсайдери повідомили про ймовірний розрив пари. Втім, на публіці вони лише продемонстрували теплі почуття одне до одного.

27-річна американська модель Гейлі Бібер та 29-річний канадський співак Джастін Бібер уперше вийшли у світ після чуток про їхні проблеми у шлюбі. Про це пише Page Six.

Подружжя з’явилося на Супербоулі-2024 (фінальна гра сезону в професійному американському футболі) у Лас-Вегасі. Зірка подіумів та бізнес-леді обрала для появи шубу з леопардовим принтом від Saint Laurent, коли вони прибули на стадіон Allegiant.

Гейлі поєднала хутряне пальто зі світлими джинсами та простою білою футболкою. Вона дебютувала з новою зачіскою — окрашуванням, яке модні експерти назвали "шоколадним сиропом". До луку донька актора Стівена Болдвіна додала сонцезахисні окуляри-авіатори та червоне взуття від Jil Sander (його ціна становить $1020).

Гейлі та Джастін Бібери відвідали Супербоул-2024

Тим часом канадський музикант був одягнений у розстебнуту коричневу сорочку з принтом Marine Serre під чорною шкіряною курткою. До образу Джастін додав кепку та штани.

Співак обіймав свою дружину на одному з відео, яке потрапило в мережу.

Гейлі та Джастін Бібери відвідали Супербоул-2024

Напередодні інсайдери розповіли про серйозні проблеми в стосунках Гейлі та Джастіна, які одружилися у 2018 році. Повідомляється, що головними темами для суперечок пари стають колишні історії стосунків та питання, коли вони стануть батьками.

"У них було багато злетів і падінь. Друзі здивовані, що вони протрималися так довго", — зазначало джерело.

Офіційно подружжя не коментувало домислів у мережі.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала стильний тренч на весну 2024 року.

Також Фокус писав про нове татуювання Гейлі Бібер.