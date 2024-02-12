"Моє ім'я знали всі": українка Єлизавета Цілик знялася у фільмі, що потрапив у ТОП Netflix (відео)

Для актриси це вже не перша роль: раніше Цілик знялася у фільмах "Гуцулка Ксеня", "Ігри для дітей старшого віку", "Носоріг", "Назавжди-назавжди".

Українська актриса Єлизавета Цілик зіграла головну роль у мінісеріалі "Один день", який став популярним на платформі Netflix. Про це Цілик розповіла у своєму особистому акаунті в соціальній мережі Instagram.

"Тепла й улюблена моїй душі ця історія. Від самого початку до кінця. Скільки людей зробило свій внесок, щоб цей момент відбувся", — написала акторка, опублікувавши коротку нарізку кадрів із серіалу, який з 9 лютого став доступним на стримінговому сервісі фільмів.

Єлизавета Цілик подякувала за роботу над кінострічкою одразу кільком людям. Виконавцю головної ролі Лео Вудаллу — за "ідеальне професійне партнерство", британському сценаристу і режисеру Люку Снелліну — за "запрошення на проби", а кастинг-директору Ользі Любаровій — за "івент для українських акторів у Лондоні".

В інтерв'ю "Суспільному" Цілик розповіла, що спершу записала і відправила відео кастинг-директору Рейчел Шерідан, і майже одразу почала отримувати листи від неї зі словами: "Лізо, твоя самопроба дуже хороша, нам дуже сподобалася твоя робота". Дівчина спочатку все списала на типову англійську ввічливість, але згодом українці дали зрозуміти, що їхній інтерес до неї справді щирий і унікальний.

"Далі я пройшла живі проби з режисером Люком Снелліном в офісі Spotlight, і він мене прийняв дуже тепло. Далі мене остаточно затвердили", — додала Єлизавета Цілик.

У британському мінісеріалі їй дісталася роль офіціантки.

"Для мене такий досвід був уперше. Далі були примірки гриму і костюмів, підписання договору — і нарешті знімальний день. Практично весь день я провела з головним актором Лео Вудаллом. (Ще мене, — ред.) вразило те, що моє ім'я знали всі люди на майданчику, наскільки вони цінують кожного у своїй команді", — поділилася з журналістами своїми емоціями актриса.

Що відомо про кінострічку "Один день"

"Один день" — це британський мінісеріал із 13 епізодів, знятий у жанрі романтичної драми за мотивами книги Девіда Ніколса. В основі сюжету — історія хлопця і дівчини. Декстер і Емма познайомилися на випускному вечорі. Вони проводять разом один день. Між ними зароджуються романтичні стосунки, але вони вирішують залишитися просто друзями, адже кожен збирається йти по життю своїм шляхом. Емма мріє стати письменницею, але в перші роки працює офіціанткою. Декстер, якого не хвилюють грошові труднощі, починає кар'єру телеведучого. Майже щороку вони зустрічаються саме 15 липня, але бояться зізнатися в тому, що відчувають одне до одного більшу симпатію, ніж дружня, або не говорять вголос.

Сценаристкою і продюсеркою серіалу виступила Ніколь Тейлор, яка раніше працювала над кінострічками "Гніздо" (2020), "Дика Троянда" (2018), "Дракула" (2013-2014), "Біла королева" (2013) та ін.

Мінісеріал"Один день" за версією Netflix увійшов до ТОП-10 найпопулярніших фільмів і серіалів в Україні та посів у списку друге місце станом на 12 лютого. За популярністю він поступився тільки американському драматичному серіалу "Гризельда".

Нагадаємо, на початку лютого 2021 року ми писали про те, що українка Куриленко знялася в бойовику Netflix, у якому бореться з російським олігархом. За сюжетом, головна героїня нової кінокартини застосувала в мирному житті все, чого її навчили в армії.