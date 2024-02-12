Як підготуватися до поїздки під час війни: прості, але важливі лайфхаки

За словами експертів, найпоширеніші форс-мажори в поїздках пов'язані із забутими або загубленими документами, запізненням на транспорт і його скасуванням, проблемами з багажем і блокуванням банківських карток під час проведення платежів. Однак це все можна попередити.

Поїздки для багатьох із нас асоціюються з подорожами, відпочинком, туризмом. І все це — за умов мирного часу. Водночас поїздки далеко і зараз, під час війни, ніхто не скасовував. Найчастіше ми шукаємо безпечніше місце для життя, повертаємося додому провідати рідних і близьких, знову їдемо в іншу країну, де намагаємося налагодити життя наше і наших дітей без обстрілів і бомбардувань.

Незалежно від причин поїздки, важлива підготовка до неї. Складання маршруту, бронювання квитків, збір валіз і ще багато дій займають наші думки цілком і не завжди все виходить вдало. Тому пропонуємо вам лайфхаки, як зібратися в дорогу з максимальним комфортом для себе і нічого при цьому не забути.

Нам здається, що найпоширеніші форс-мажори пов'язані із забутими або загубленими документами, запізненням на транспорт і його скасуванням, проблемами з багажем і блокуванням банківських карток під час проведення платежів. Однак це все можна попередити і, крім того, зробити те, що ви можете швидко і якісно зробити в Україні. Отже, детальніше про все.

Зробіть копії документів

Перед поїздкою відскануйте всі необхідні документи:

біометричний паспорт (для безвізового режиму) або закордонний паспорт старого зразка з візою на в'їзд до відповідної країни;

документи для дітей — окремий закордонний паспорт і завірені документи від батьків (якщо дитина їде не з батьками, а в супроводі інших дорослих);

документи та довідки для домашніх улюбленців (на титри антитіл, сказ тощо);

відповідні довідки від лікаря, рецепти з підписом, датою та печаткою медика, якщо ви везете з собою ліки.

Фото: З відкритих джерел

Скани слід роздрукувати і навіть скинути по примірнику на "хмару". Причому скани документів рекомендуємо зберігати окремо від оригіналів. І врахуйте: саме скани, а не ксерокопії вважаються повноцінною заміною загублених документів.

Попередьте свій банк про поїздку

Українці вже звикли до безготівкових розрахунків і вміло користуються банківською карткою практично скрізь. Це і зручно, і збереження грошей практично гарантовано. Однак перед поїздкою радимо попередити банк про можливі закордонні трансакції.

По-перше, і сам банк, і Нацбанк України можуть змінювати правила розрахунків картками. По-друге, слід уточнити, чи підключена до вашої картки опція оплати в іншій країні.

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Заздалегідь оплатіть комунальні платежі та штрафи

Бажано перед поїздкою, особливо тривалою, закрити всі можливі платежі та пені, штрафи, якщо такі є. Буває навіть так, що на кордоні через прострочений кредит або неоплачений штраф вас можуть просто не випустити з країни.

Врахуйте: оплачувати всі заборгованості потрібно мінімум за два тижні до поїздки. Такий термін необхідний, щоб у базі даних митної служби оновилася інформація.

Економте на квитках

Під час пошуку квитків у потрібному напрямку в інтернеті рекомендується ввімкнути в браузері режим "Інкогніто". Навіщо, запитаєте ви? Дуже просто: складаючи маршрут в інтернеті, ви й не здогадуєтеся, що пошуковик "запам'ятовує" інтерес користувача. Під час запиту ціни на квитки через агрегатор відразу видаються дорогі варіанти (вони найвигідніші, особливо це стосується авіакомпаній). Увімкнення режиму "Інкогніто" дає змогу збити систему з пантелику.

Є лайфхак щодо бронювання — стосується квитків на літак. Деякі авіакомпанії знижують ціни на квитки на добу (наприклад, вечір неділі — вечір понеділка). У того, хто забронює посадковий талон за цей період, є 24 години, щоб його викупити. Але встигають далеко не всі (може, не знають про добові обмеження, наприклад). Тоді квиток, який не був викуплений, знову надходить у продаж, але вже з додатковою знижкою. Вночі з вівторка на середу можна придбати його з максимальною вигодою.

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Якщо ж ви їдете автобусом, то в дорогу варто взяти:

легку їжу і воду;

зарядні пристрої та павербанки;

зручний одяг і подушку для шиї;

ліки від захитування і нудоти.

Закачайте в гаджет корисні додатки

Поїздка в іншу країну, та ще й без знання мови — це вже форс-мажор. Щоб поїздка не перетворилася на ризикований захід, радимо вам заздалегідь завантажити на смартфон корисні додатки, наприклад, детальну мапу країни та онлайн-перекладач.

Заряджайте телефон від телевізора

Багато хто знає, що українські зарядні пристрої за кордоном не завжди підходять до їхніх розеток. Можна, звісно, купити адаптер, проте є ще один варіант — зарядити телефон від телевізора. Буде потрібен лише USB-шнур. Сучасні телевізори оснащені роз'ємами потрібної конфігурації — зазвичай вони розташовані збоку.

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Шукайте безкоштовний Wi-Fi

За кордоном знайти безкоштовний високошвидкісний інтернет дуже непросто, а мобільний на "рідній" сім-карті не завжди працює. Можна, звісно, купити номер місцевого оператора і підключити інтернет за додаткову плату. Однак таке рішення спричинить клопіт і витрати.

Спробуйте забезпечити себе високошвидкісним інтернетом, зазирнувши, наприклад, у МакДональдс. Заклади цієї мережі є практично в будь-якій країні світу, там завжди безкоштовний Wi-Fi. Заходьте, замовляйте бургер і каву, займайте столик і насолоджуйтеся інтернетом.

Складайте речі правильно

Збираючи валізу, ви розумієте, що не можете покласти все, що необхідно. Та й речі сильно мнуться. Знайоме, чи не так? Так ось: щоб у валізу вмістити якомога більше одягу і вберегти його від зминання, скручуйте речі в рулон. По-перше, так можна щільніше набити багаж. По-друге, ви уникнете заломів на тканині.

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Купіть відповідну валізу

А ось із цього лайфхака, в принципі, і треба починати підготовку до поїздки. На що варто звернути увагу під час купівлі валізи? Насамперед на міцність і надійність конструкції, на якість. Надійні моделі здатні захистити вміст від пошкодження або крадіжки, добре витримують навантаження і транспортування. Не прагніть заощадити, валіза — це річ без терміну придатності.

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