Принц Вільям "захищатиме" Кейт Міддлтон після операції, — джерело

Майбутній британський монарх наразі поєднує роботу з доглядом за дружиною, яка перенесла планову операцію. До того ж, вони з Кейт виховують трьох дітей.

Принц Вільям є "сучасним монархом в очікуванні" і він "захищатиме" свою дружину Кейт Міддлтон від наслідків, коли вона відновлюватиметься після операції на черевній порожнині. Про це пише GB News.

Про особливий прояв почуттів принца Уельського заявила колишня прессекретарка королеви Єлизавети II Айлса Андерсон.

Вона сказала ведучій програми Каміллі Томіні: "Я думаю, що Вільям спробує захистити її від такого тиску, наскільки це можливо. Я чула, що наступного тижня вони поїхали в Сандрінгем на половину тижня, щоб відновитися".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон із сином Джорджем Фото: Getty Images

Королівська експертка далі додала: "І я думаю, що він спробує дати їй стільки місця, скільки їй потрібно, щоб відновитися".

Майбутній король Великої Британії тимчасово відмовився від королівських обов'язків після того, як Кенсінгтонський палац оголосив 17 січня 2024 року, що його дружина перенесла "планову операцію на черевній порожнині" в Лондонській клініці.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Майже через два тижні, 29 січня, палац підтвердив, що Кейт Міддлтон повернулася додому у Віндзор, щоб продовжити відновлення після операції. Тим часом принц Уельський поступово повертається до виконання публічних обовʼязків, до того ж, у його батька, короля Чарльза ІІІ, діагностували рак. Повідомлялося, що хвороба на ранній стадії, тому батько Вільяма позитивно налаштований.

Кетрін повернеться до роботи не раніше Великодня 2024 року. Вона лише співпрацюватиме зі своїми благодійними організаціями, якщо їй дозволятиме стан здоровʼя.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон довго перебувала в лікарні, на думку фахівців.

Також Фокус писав про те, що принцеса Уельська переймається за принца Вільяма, який раніше часу повернувся до обовʼязків.