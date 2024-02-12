MamaRika в день річниці шлюбу пригадала казкове весілля у Таїланді (відео, фото)

Пара у шлюбі всього і 4 роки, однак їхні стосунки тривають набагато довше. Подружжя виховує спільного сина Давіда.

Співачка MamaRika, справжнє ім’я якої Анастасія, та її чоловік, шоумен Сергій Середа 12-го лютого відзначають 4-ту річницю весілля. Із нагоди цього пара пригадала, яким воно було і опубликувала відео події на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, закохані одружувалися в Таїланді.

Шанувальники теплими словами привітали подружжя у коментарях: "Гарна пара, на вас приємно дивитися, Ви дійсно один для одного", "Наші вітання!", "Щастя , здоров'я, кохання бажаємо вашій родині!", "Дві половинки однієї душ.️ Безмежного щастя та продовження кохання в донечці", "Вітаю! Ви чудові! Безмежного кохання", " Ви неймовірні, кохання вам безмежного та мирного неба".

До речі, пара у шлюбі хоч всього і 4 роки, однак їхні стосунки тривають набагато довше. Подружжя виховує спільного сина Давіда. Хлопчик народився у серпні у 2021 року.

Фото: instagram.com/mamarika_official

Хто така MamaRika

Анастасі́я Олекса́ндрівна Кочетова (у шлюбі Середа), відома як MamaRika, у 2008—2015 роках як Еріка — українська співачка, народилася 13 квітня 1989 році у місті Червоноград, Львівської області. Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність — перекладач (англійська мова).

Фото: instagram.com/mamarika_official

У листопаді 2015 року змінила псевдонім на "MamaRika". Вона понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу "Viva!".

Раніше Фокус повідомляв, що MamaRika хоче усиновити дитину після війни. Через вторгнення Росії в Україну плани артистки не змінилися, але тимчасово були поставлені на паузу через те, що процедуру усиновлення в нашій країні призупинено.