Гайді Клум відсвяткувала 80-річчя своєї мами і поділилася її архівним знімком (фото)

На світлині мати Гайді з посмішкою позувала з великим букетом квітів у руці в крихітному рожевому бікіні.

Німецька супермодель, акторка і телеведуча Гайді Клум нещодавно відсвяткувала 80-річчя своєї матері. Зірка поділилася приголомшливим знімком своєї матері в крихітному рожевому бікіні, повідомляє Daily Star.

На знімку мати Гайді з посмішкою позувала з великим букетом квітів у руці в крихітному рожевому бікіні. Верх був на бретельках, а плавки із заниженою талією підкреслювали її чудову фігуру.

На ній була велика рожева стрічка через плече, у руках — букет квітів. Коротке світле волосся спадало шарами по плечах.

Приймаючи приз, вона, здавалося, була без макіяжу, щоб продемонструвати свої чудові риси обличчя. На стрічці був розміщений текст німецькою мовою і дата "1972 рік". У підписі до публікації Гайді написала: "З 80-річчям. Я люблю тебе, мамо".

Фото: heidiklum/Instagram

Пост зі спогадами Клум з'явився після того, як вона нещодавно вийшла у світ у чорній мінісукні з розрізом, яка запаморочила чимало голів. Зірка шоу America's Got Talent вийшла в обтислому ансамблі з великою секцією з ефектом розриву, яка тягнулася від її плеча, через груди і до живота.

Фото: Getty Images

Вона нанесла макіяж, щоб підкреслити свої чудові риси обличчя, включно з темно-чорними тінями для повік, тушшю, контуром, бездоганною основою для макіяжу і нюдовою помадою, щоб зв'язати все це воєдино.

Раніше, 24 січня Гайді Клум показала рідкісні кадри своїх дітей. Загалом у зірки підростають четверо спадкоємців. Троє з них народилися в союзі зі співаком Сілом.