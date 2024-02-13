Найкорисніший варіант: 6 причин, чому потрібно обирати хліб на заквасці

На полицях супермаркетів можна знайти безліч різновидів хліба, проте на що орієнтуватися, обираючи найкорисніший для здоров'я. Дієтологи назвали основні переваги хліба на заквасці.

Закваску часто називають суперпродуктом, а хліб на її основі більш здоровим варіантом у порівнянні зі звичайним. Вважається, що хліб на заквасці легше перетравлюється і краще засвоюється. Чи справді цей варіант хліба є найкориснішим для здоров'я, пише Today.

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Звичайний хліб готують із використанням пекарських дріжджів, які активуються і змішуються з водою, борошном, сіллю та іншими інгредієнтами.

Хліб на заквасці виготовляється з використанням "закваски" — з борошна і води — яка містить дикі дріжджі та живі бактерії замість пекарських дріжджів, пояснює Жозефіна Ві, доктор філософії, доцент кафедри харчових наук в Університеті штату Пенсільванія.

Спільнота диких дріжджів і бактерій у заквасці природним чином зустрічається в навколишньому середовищі — вони походять із борошна й води, використаних для приготування закваски, кухні, на якій її приготували, і повітря, — зазначає Шарлін Ван Б'ютен, доктор філософії, доцент кафедри харчових наук в Університеті штату Колорадо.

За словами Ві, мікробіом закваски включає молочнокислі бактерії та оцтовокислі бактерії, які надають хлібу характерного кислого смаку.

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У процесі ферментації утворюється вуглекислий газ, який природним чином заквашує хліб.

Коли закваска готова, її змішують із тістом, якому дають піднятися і випікають. "Оскільки всі живуть у різному мікробному середовищі, кожна закваска унікальна", — каже Ві. Це може вплинути на смак, ріст, текстуру і скоринку хліба. Тож думайте про кожен буханець як про унікальний і особливий по-своєму.

Експерти зазначають, що хліб на заквасці містить вітаміни і мінерали, зокрема вітамін B, залізо і кальцій, а також є чудовим джерелом антиоксидантів та пребіотиків.

Хліб на заквасці справді корисний для здоров'я, проте на харчову цінність такого хліба впливає вид борошна, що використовується. Але загалом хліб на заквасці — це корисний для здоров'я варіант, і його можна їсти регулярно як частину поживної та збалансованої дієти.

Більше поживних речовин

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"Процес ферментації та приготування закваски дає безліч переваг", — каже Ван Буйтен. По-перше, хліб на заквасці, природно, містить вищий рівень поживних речовин, ніж звичайний хліб.

"Ферментація може поліпшити біодоступність мінералів і вітамінів у хлібі на заквасці порівняно зі звичайним хлібом", — зазначає експерт. Це відбувається через фермент, що виробляється бактеріями під час ферментації, званий фітазою, який розщеплює фітинову кислоту, "антинутрієнт", що може знизити всмоктування вітамінів.

Контроль і втрата ваги

Експерти зазначають, що закваска також містить вищий рівень резистентних крохмалів. Це тип вуглеводів, які "чинять опір" травленню і розщеплюються організмом набагато довше, що може допомогти контролювати голод і контролювати вагу.

Підтримання рівня цукру в крові

За словами Ван Буйтен, у хліба на заквасці нижчий глікемічний індекс, ніж у звичайного хліба. Продукти з низьким глікемічним індексом підвищують рівень цукру в крові повільніше і стійкіше. Ось чому закваска перетравлюється довше, але легше.

Зміцнення здоров'я кишечника

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"Хліб на заквасці містить більше розчинної клітковини, ніж звичайний хліб, а це означає, що він володіє пребіотичними властивостями і може бути корисним для здоров'я кишківника", — каже Ван Буйтен.

Пробіотики і живі культури в необпаленій заквасці загинуть від спеки під час випікання, каже лікар-дієтолог Френсіс Ларджман-Рот. Однак пребіотики, що вижили, слугуватимуть їжею для пробіотиків і підтримуватимуть ріст здорових бактерій у кишечнику.

Більш стійкий до цвілі

За даними Американського товариства мікробіології, кислоти, що виробляються бактеріями, знижують pH хліба, що запобігає зростанню харчових патогенів. За словами експертів, хліб на заквасці може довше залишатися стабільним під час зберігання і бути більш стійким до цвілі.

Легке перетравлення

Глютен, білок, який природним чином міститься в пшениці, ячмені та житі, розкладається в процесі ферментації під час приготування хліба на заквасці, тому містить менше глютену, ніж інші види хліба.

У результаті хліб на заквасці легше перетравлюється, що особливо актуально для людей із чутливістю або непереносимістю глютену. Він також може переноситися краще, ніж звичайний хліб, якщо у вас є інші проблеми з травленням, наприклад, синдром подразненого кишечника.

Однак хліб на заквасці містить глютен, тож людям із целіакією чи алергією на глютен слід уникати такого хліба.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.