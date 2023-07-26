Чи можна їсти хліб щодня? Дізнайтеся, що відбувається з вашим організмом

Вживання хліба робить для вашого здоров'я набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Що ж відбувається з вашим тілом, коли ви їсте хліб щодня.

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Хліб — неймовірно цінний продукт, але завдяки різним низьковуглеводним дієтам, хліб зі звичного продукту, що є в кожному домі, перетворили на нескінченну тему для суперечок. Навколо теми хліба існує маса непорозумінь: так все ж таки корисний він чи шкідливий, та як позначиться на здоров'ї, якщо їсти його щодня. Про це пише Eating Well.

На щастя, хліб, як і раніше, вважається цінним продуктом у раціоні, тому що він здатний закрити основні потреби у вуглеводах та інших поживних речовинах. Згідно Grains Food Foundation, хліб є відмінним джерелом клітковини, фолієвої кислоти, заліза, вітамінів групи В та інших корисних речовин. Однак, вживання одного лише хліба може негативно позначитися на вашому здоров'ї, однак це не означає, що від нього потрібно повністю відмовитися. Дієтологи рекомендують включати хліб у помірних кількостях до збалансованого раціону. Отже, які позитивні моменти для здоров'я від щоденного вживання хліба.

Збільшення споживання клітковини

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Білий, пшеничний, житній, висівковий і навіть хліб на заквасці містять клітковину — це поживна речовина, яка допомагає травленню, злагодженій роботі шлунково-кишкового тракту й сприяє нормалізації ваги. Але деякі види хліба містять більше клітковини, ніж інші, наприклад, цільнозерновий хліб.

"Як дієтологи, ми часто рекомендуємо цільнозерновий хліб, тому що він містить більше клітковини, яка допомагає травленню і сприяє збереженню ситості", — каже Крісті Рут, доктор медичних наук, LDN.

Скибочка цільнозернового хліба містить 2 г клітковини, це близько 7% добової норми. Таким чином, кілька скибочок хліба на сніданок можуть збільшити споживання клітковини за один прийом їжі.

"Сорок відсотків харчових волокон надходить із зернових продуктів", — каже Елана Наткер, MS, RD.

Звісно, ви можете отримувати клітковину з овочів та фруктів, але виключення хліба обмежує просте джерело клітковини, яку люди, не доотримують через обмежений раціон.

Поживні речовини для збалансованого раціону

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Будь-який хліб містить поживні речовини, які закривають низку корисних нутрієнтів та допомагають збалансувати раціон харчування. У хлібі міститься велика кількість заліза, клітковини, вітамінів групи В, білок, кальцій, цинк, тіамін та марганець. Ви будете здивовані, але білий хліб є чудовим джерелом фолієвої кислоти (31% добової норми), особливо важливої для жінок під час вагітності.

"Жінки, які обмежують споживання вуглеводів, на 30% частіше народжують дітей із дефектами нервової трубки, тому що вони не отримують достатньої кількості фолієвої кислоти", — каже Наткер.

Але крім корисних властивостей, існують і потенційні ризики від вживання хліба.

Хліб може викликати дискомфорт

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У разі вживання продуктів із високим вмістом клітковини, зокрема хліба. У людей із проблемами травлення може виникати дискомфорт з боку шлунково-кишкового тракту.

Але навіть якщо у вас немає проблем зі шлунково-кишковим трактом, вживання великої кількості продуктів, багатих на клітковину, може спричинити підвищене газоутворення, спазми та здуття живота. У такому разі слід зменшити кількість споживаних продуктів й обирати хліб із меншим вмістом клітковини, наприклад, білий або хліб на заквасці.

Може викликати різкий стрибок цукру в крові

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За даними Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т. Х. Чана. Т. Х. Чана, незважаючи на те, що щоденне вживання хліба приносить користь, він, як і раніше, залишається високовуглеводним продуктом, який може викликати різкий сплеск цукру в крові. У міру підвищення цукру в крові, організм виділяє інсулін, який поглинає цукор крові для отримання енергії або зберігання.

Продукти з високим глікемічним індексом (ГІ) швидко перетравлюються організмом і негативно впливають на рівень цукру в крові. Що менше клітковини в хлібі, то вищий його ГІ, тому дієтологи рекомендують врівноважувати його корисними жирами або нежирним білком, щоб уповільнити травлення та стабілізувати рівень цукру в крові.

Ви можете відчувати слабкість

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Незважаючи на те, що хліб здатний забезпечити вас швидкою енергією, без доповнення джерелом жиру або білка, ця енергія швидко витратиться і ви відчуєте занепад сил.

Поєднуйте хліб із продуктами, які допоможуть сповільнити травлення і дадуть енергію на більш тривалий час. Навіть просто намазавши на хліб арахісову пасту, ви забезпечите себе додатковим джерелом білка та корисних жирів та допоможете стабілізувати рівень цукру в крові.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.