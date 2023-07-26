Можно ли есть хлеб каждый день? Узнайте, что происходит с вашим организмом

Употребление хлеба делает для вашего здоровья гораздо больше, чем вы можете себе представить. Что же происходит с вашим телом, когда вы едите хлеб каждый день.

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Хлеб – невероятно ценный продукт, но благодаря различным низкоуглеводным диетам, он из привычного продукта, который есть в каждом доме, превратился в нескончаемую тему для споров. Вокруг хлеба существует масса недопониманий: так все же полезен он или вреден для здоровья и как отразится на здоровье, если есть его каждый день. Об этом пишет Eating Well.

К счастью, хлеб по-прежнему считается ценным продуктом в рационе, и способен закрыть основные потребности в углеводах и других питательных веществах. Согласно Grains Food Foundation, хлеб является отличным источником клетчатки, фолиевой кислоты, железа, витаминов группы В и других полезных веществ. Однако, употребление одного лишь хлеба может негативно сказаться на вашем здоровье, однако это не означает, что он него нужно полностью отказаться. Диетологи рекомендуют включать хлеб в умеренных количествах в сбалансированный рацион. Итак, какие положительные моменты для здоровья от ежедневного употребления хлеба.

Увеличение потребления клетчатки

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Белый, пшеничный, ржаной, отрубной и даже хлеб на закваске содержит клетчатку – это питательное вещество, которое помогает пищеварению, слаженной работе ЖКТ и способствует нормализации веса. Но некоторые виды хлеба содержат больше клетчатки, чем другие, например, цельнозерновой хлеб.

"Как диетологи, мы часто рекомендуем цельнозерновой хлеб, потому что он содержит больше клетчатки, которая помогает пищеварению и способствует сохранению сытости", — говорит Кристи Рут, доктор медицинских наук, LDN.

Ломтик цельнозернового хлеба содержит 2 г клетчатки, это около 7% суточной нормы. Таким образом, несколько ломтиков хлеба на завтрак могут увеличить потребление клетчатки за один прием пищи.

"Сорок процентов пищевых волокон поступает из зерновых продуктов", — говорит Элана Наткер, MS, RD.

Естественно, вы можете получать клетчатку из овощей и фруктов, но исключение хлеба ограничивает простой источник клетчатки, которую люди, итак, не дополучают из-за ограниченного рациона.

Питательные вещества для сбалансированного рациона

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Любой хлеб содержит питательные вещества, которые закрывают ряд полезных нутриентов и помогают сбалансировать рацион питания. В хлебе содержится большое количество железа, клетчатки, витаминов группы В, белок, кальций, цинк, тиамин и марганец. Вы будете удивлены, но белый хлеб является отличным источником фолиевой кислоты (31% суточной нормы), особенно важной для женщин во время беременности.

"Женщины, ограничивающие потребление углеводов, на 30% чаще рожают детей с дефектами нервной трубки, потому что они не получают достаточного количества фолиевой кислоты", — говорит Наткер.

Но помимо полезных свойств, существуют и потенциальные риски от употребления хлеба.

Хлеб может вызвать дискомфорт

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При употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки, в том числе хлеба. У людей с проблемами пищеварения может возникать дискомфорт со стороны ЖКТ.

Но даже если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, употребление большого количества продуктов богатых клетчаткой, может вызвать повышенное газообразование, спазмы и вздутие живота. В таком случае следует уменьшить количество потребляемых продуктов и выбирать хлеб с меньшим содержанием клетчатки, например, белый или хлеб на закваске.

Может вызвать резкий скачок сахара в крови

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По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, несмотря на то, что ежедневное употребление хлеба приносит пользу, он по-прежнему остается высокоуглеводным продуктом, который может вызвать резкий всплеск сахара в крови. По мере повышения сахара в крови, организм выделяет инсулин, который поглощает сахар крови для получения энергии или хранения.

Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ) быстро перевариваются организмом и негативно влияют на уровень сахара в крови. Чем меньше клетчатки в хлебе, тем выше его ГИ, поэтому диетологи рекомендуют уравновешивать его полезными жирами или нежирным белком, чтобы замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови.

Вы можете чувствовать слабость

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Несмотря на то, что хлеб способен обеспечить вас быстрой энергией, без дополнения источником жира или белка, эта энергия быстро израсходуется и вы почувствуете упадок сил.

Сочетайте хлеб с продуктами, которые помогут замедлить пищеварение и дадут энергию на более длительное время. Даже просто намазав на хлеб арахисовое масло, вы обеспечите себя дополнительным источником белка и полезных жиров и поможете стабилизировать уровень сахара в крови.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.