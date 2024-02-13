Дакота Джонсон і Сідні Свіні в ефектних сукнях з'явилися на прем'єрі "Мадам Павутини"

Обидві актриси обрали вбрання з "павуковими" акцентами, щоб нагадати про назву фільму. Дакота з'явилася в сукні зі сріблястої сітки.

Дакота Джонсон викликала фурор на прем'єрі фільму "Мадам Павутина" в Лос-Анджелесі, з'явившись на червоній доріжці в дуже пікантному ансамблі разом зі своєю приголомшливою партнеркою за фільмом Сідні Свіні. Обидві актриси обрали сукні з павутинними акцентами, підкреслюючи назву фільму. Раніше Дакота вже представляла свою нову картину в Бразилії і блищала у вбранні з павутинкою з блискучих ниток. Про це пише PEOPLE.

Сукня Дакоти Джонсон без рукавів на тонких бретелях виблискувала діамантами та мала глибокий виріз. Свій образ Дакота доповнила великим діамантовим кулоном і чорними туфлями на шпильці.

Дакота Джонсон на прем'єрі "Мадам Павутини" Фото: Getty Images

Сідні Свіні віддала перевагу сукні тілесного кольору зі стилізованою павутиною.

У новому супергеройському фільмі Sony Marvel Дакота Джонсон грає Кассандру Вебб, фельдшера з Нью-Йорка, яка "розвиває здатність бачити майбутнє і розуміє, що може використовувати це розуміння, щоб змінити його", згідно з офіційним синопсисом. "Вимушена протистояти одкровенням про своє минуле, вона зустрічається з трьома молодими жінками, на яких чекає могутня доля — якщо вони всі зможуть пережити смертельне сьогодення", — сказано також в описі.

Дакота Джонсон і Сідні Свіні на прем'єрі "Мадам Павутини" Фото: Getty Images

Ці три жінки (що володіють здібностями павука) — це Джулія Корнуелл у виконанні Суїні, Метті Франклін у виконанні Селести О'Коннор і Аня Коразон (Ізабелла Монер), у майбутньому можуть стати Жінками-павуками і повинні завадити лиходієві Єзекіїлю Сімсу (Тахар Рахім) творити зло.

Трейлер фільму "Мадам Павутина"

Дакота Джонсон нещодавно розповіла про персонажа в інтерв'ю L'Officiel.

"Мені було цікаво, що суперсила головної героїні — це її розум, і що вона жінка. Це те, що я дійсно можу відстояти. Для мене це дуже реально, це справді потужно і сексуально. Цей фільм — справді неймовірна відправна точка для Marvel, тому що іноді дивовижно бачити, як інші всесвіти та галактики творять нереальні речі в нереальному місці. Це може бути справді цікавим", — зізналася Дакота.

"Мадам Павутина" режисера С. Дж. Кларксона вийде в кінотеатрах 14 лютого, якраз до Дня святого Валентина. І стане однією з головних прем'єр цього місяця. Раніше Фокус писав про те, які ще фільми можна буде подивитися в лютому.