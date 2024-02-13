Костянтин Меладзе продає своє майно в Криму. Який вигляд має вілла композитора за 86 мільйонів гривень (фото)

Відомий композитор та продюсер Костянтин Меладзе, який активно жив та працював в Україні та на території РФ, продає свою нерухомість, яка знаходиться на території окупованого Криму. Таку інформацію повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, стало відомо, що Костянтин Меладзе вже давно продає майно в окупованому Криму, однак раніше ціна за віллу була вказана 300 мільйонів рублів, а зараз цінник на віллу в Криму Костянтин знизив аж на 11 млн рублів. Тепер вілла коштує 289 мільйонів рублів (86 мільйонів гривень).

За інформацією російських ЗМІ, композитор також готовий торгуватись і знизити ціну. Ймовірніше всього, Меладзе побоюється, що його житло можуть націоналізувати та продати на торгах — за схемою з квартирою Зеленських.

Відомо, що за цю ціну на покупця чекає двоповерховий будинок з територією сімсот з невеликим квадратів неподалік Ялти в гурзуфському елітному селищі "Вілла троянд", а також ділянка землі на 12 Га та басейн. За інформацією від рієлтора, у будинку є п’ять спалень, шість санвузлів, вітальня, пральна кімната та хамам. Також на території розташований окремий будиночок для персоналу. Також є зона для барбекю, спортзал, басейн, дитячий майданчик і навіть власний штучний ставок.

Відомо, що віллу збудували ще 2010 року, але, ніби то, сам Меладзе бував там дуже рідко.

Варто відзначити, що оголошення про продаж цієї нерухомості та будинку в елітному котеджному селищі "Міленіум парк" у Підмосков'ї з'явилися одночасно. Тільки останній через два місяці — у жовтні — все ж таки продали.

Вілла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вілла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вілла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вілла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вілла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вілла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вілла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вілла Меладзе Фото: https://tsn.ua/

Довідка

Костянтин Меладзе — відомий український композитор, продюсер та музикант, народився 11 травня 1963 року у Батумі, Грузія. Він є одним з найбільш впливових і успішних музичних персонажів в Україні та пострадянському просторі.

У 1983 році Костянтин почав свою кар'єру як виконавець гурту "Удари світла". Протягом 1990-х він став співзасновником та основним композитором гурту "ВІА Гра", який став надзвичайно популярним в Україні та країнах СНД.

Окрім роботи з гуртом, Меладзе активно співпрацював з багатьма відомими виконавцями та продюсерамию Він написав безліч хітів, які до сьогодні знаходяться в ротації радіостанцій і мають велику популярність серед шанувальників.

Нагадаємо, Віра Брежнєва вперше підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе. Згодом вона також вперше прокоментувала причини розлучення з Меладзе.