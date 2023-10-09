Віра Брежнєва вперше прокоментувала причини розлучення з Меладзе

Чутки про розрив артистки та продюсера почали ширитися ще у 2022 році. Тепер вона офіційно підтверджує домисли фанатів.

Related video

Співачка Віра Брежнєва вперше прокоментувала причини розлучення з продюсером Костянтином Меладзе. Свій коментар вона дала програмі "ЖВЛ" у "Сніданку з 1+1" 9 жовтня 2023 року.

"У мережі шириться багато спекулятивних тем, чому ми з Костянтином розлучилися, але ми хотіли б залишити за собою право це не коментувати. Із вдячністю та повагою одне до одного просимо всіх поважати наше рішення", — розповіла уродженка Камʼянського.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дивитися з 2:17:40

У 2015 році зіркова пара зіграла таємне весілля в Італії. Спільних дітей у Брежнєвої та Меладзе немає.

Повідомлялося, що ймовірною причиною розлучення могла бути політична. Адже співачка, яка тривалий час мешкала та працювала в Росії, з 24 лютого 2022 року покинула країну та стала на сторону України. Вона випускає україномовні хіти та допомагала українським біженцям за кордоном.

Т﻿им часом продюсер грузинського походження обрав позицію мовчання.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе Фото: ververa

Повідомлялося, що у 2023 він також перебрався з РФ і мешкав, ймовірно, в Італії.

Нагадаємо, Віру Брежнєву позбавили посвідки на проживання в Росії.

Також Фокус писав про продаж майна Костянтина Меладзе в РФ.