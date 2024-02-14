Чому члени королівської сім'ї досі пишуть один одному листи, а не телефонують

З'ясувалося, що король Чарльз ІІІ обмінювався листами зі своєю колишньою невісткою Сарою Фергюсон під час їхньої боротьби з раком. Традиція написання листів завжди існувала в королівській родині.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ "зблизився" зі своєю колишньою невісткою Сарою Фергюсон через їхню спільну боротьбу з раком. Родичі вирішили надати один одному підтримку за допомогою "обміну листами" — досить традиційної форми спілкування, повідомляє Express.

У 64-річної Сари та 75-річного монарха цього року діагностували рак і вони вирішили підтримати одне одного серією сердечних листів.

У Сари діагностували рак шкіри незабаром після Різдва, минулого року вона вже боролася з раком грудей. Букінгемський палац тільки минулого тижня підтвердив, що в короля діагностували невстановлену форму раку.

У бесіді з журналістами королівський експерт Річард Фіцвільямс розповів, чому королівська сім'я досі обмінюється листами, особливо в сучасну епоху соціальних мереж і мобільних телефонів.

"У наше століття, коли домінують соціальні мережі, королівська сім'я, як відомо, пише листи, що мають більш формальний характер, а також мають запам'ятовується характер, коли їх отримують інші. Одержувачі часто цінують їх. У короля чарівна звичка — у нього немає мобільного телефону. Він відомий як завзятий письменник, і в написанні листів є щось особисте, що якось личить, коли ти належиш до королівської сім'ї", — пояснив Фіцуільямс.

Він вважає, що будь-хто може надіслати текстове повідомлення або електронного листа чи навіть скористатися телефоном, але король і Сара Фергюсон знаходять розраду в написанні листів один одному.

"Сьогодні це незвично, але лист, набагато рідкісніший, ніж раніше, має певний статус. Чомусь здається, що людину це турбує трохи більше, якщо вона поклала ручку на папір", — зазначив експерт.

Покійна королева також любила писати листи. Останні два листи вона написала на смертному одрі 2022 року. Хоча зміст залишається невідомим, але є припущення, що Єлизавета ІІ написала один із них своєму старшому синові, нинішньому королеві Чарльзу, а інший — особистому секретарю Едварду Янгу.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що король Чарльз ІІІ повернувся до Лондона з королевою Каміллою. Короля і королеву сфотографували під час прибуття в Кларенс-хаус у вівторок вранці.