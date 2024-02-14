"Бог покарає": Білик жорстко відповіла Кіркорову, який заспівав її пісню на Донбасі (відео)

В окупованій Горлівці Філіп Кіркоров виконав пісню Ірини Білик "Сніг". Сама українська артистка відповіла росіянину віршем, опублікованим на своїй сторінці в соцмережі, в якому йшлося про те, що він давно продав душу дияволу і тепер глумитися над Україною.

Українська артистка Ірина Білик звернулася до російського попспівака Філіпа Кіркорова, який виступив з її піснею "Сніг" на окупованому Донбасі. Співачка зробила це, опублікувавши відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у вівторок, 13 лютого.

Свій відеоролик Білик назвала "Сніг у крові біля твоїх дверей". У ньому співачка використала документальні кадри вторгнення ЗС РФ в Україну, а також анімацію. У перші секунди глядачам у вигляді мультиплікації показують, як на українські міста летять російські бомби. Після цього йде добірка кадрів, знятих у населених пунктах на Донбасі, які постраждали від російської агресії. На них можна побачити обстріл пологового будинку в Маріуполі, кадри з окупованого Донецька, уривки, на яких військові витягують з-під завалів мирних мешканців, серед яких — і діти.

Ролик супроводжується віршем, який українська артистка написала, як відповідь на виступ Кіркорова з її піснею. У ньому є такі слова:

Ты смотрел на себя вчера?

Отражение видел ты?

Посмотреть на себя пора!

"Гений" срама и наготы!

Песню сколько уж лет поешь?!

Но не понял ты только суть…

Если в сердце ворвалась ложь…

То порядочность не вернуть…

Ты поешь для того, кто мой…

На рассвете разрушил дом…

Распыляешься пред ордой,

Что растопчет тебя потом!

Украина стоит в слезах,

Ты глумишься сейчас над ней!

Бог накажет на небесах…

«Снег" в крови у твоих дверей…

Каждый раз ,когда ты поешь…

Вспоминай мой печальный взгляд…

Душу дьяволу продаешь…

……..

Но ее не вернешь назад…

У коментарях користувачі соцмережі підтримали Ірину Білик і висловили їй подяку за свідому громадянську позицію. Зокрема, під постом артистки вони залишили такі коментарі:

Кіркоров відвідав Горлівку! Дякую, Ірино, за таку відповідь.

Дуже сильно і не уявляю як Вам боляче чути її там і від цього…

Ірочка, підтримую тебе! Гідна відповідь!!! Сильно! Він знайде своє покарання, бумерангом повернеться.

Як тільки сміє, ця мерзота, в цей час співати Ваші пісні? чудовисько в пір'ї…

Боже, Ірино як це круто! Кіркоров уже давно впав на дно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Філіп Кіркоров 13 лютого вирушив до окупованої Горлівки виступати перед російськими військовими. Раніше окуповану Донецьку область відвідав Діма Білан. В обох артистів почалися проблеми після участі в "майже голій вечірці" Насті Івлєєвої.

Тим часом так звані "козаки ДНР" обурилися приїздом Філіпа Кіркорова і тепер вимагають скасування його виступів. Місцеві бойовики обурюються тим фактом, що до них приїхав російський співак, який бере участь у "різних сумнівних вечірках".