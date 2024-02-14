Здорове серце та міцний імунітет: 8 причин частіше їсти продукти червоного кольору

Продукти червоного кольору не тільки мають яскравий та апетитний вигляд, але ще й приносять величезну користь для здоров'я. День святого Валентина — прекрасний привід урізноманітнити свій раціон яскравими продуктами.

У всьому світі червоний є кольором любові, пристрасті та бажання. У День святого Валентина червоний стає домінуючим кольором в одязі, кольорах, декорі та багато іншого. Як щодо того, щоб додати трохи яскравого кольору і до свого раціону? Виявляється, продукти червоного кольору надзвичайно корисні та можуть принести відчутну користь вашому здоров'ю. Звісно ж, це стосується корисних продуктів, а не торта "Червоний оксамит". Про це пише Health Shots.

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До червоних продуктів відносяться фрукти й овочі, що містять червоний пігмент, в основному через присутність таких сполук, як лікопін, антоціани та беталаїни, каже дієтолог доктор Рохіні Патіл . Ці сполуки в червоних продуктах надають їм яскравого кольору і приносять купу переваг для здоров'я.

Здоров'я серця

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Червоні продукти, особливо помідори, містять лікопін, відомий своїми захисними властивостями для серця. Лікопін допомагає знизити кров'яний тиск і ризик серцево-судинних захворювань. Дослідження 2021 року, опубліковане в журналі Bioscience Research, показало, що калій, який міститься в кавуні, ще одному червоному продукті, допомагає боротися із серцевими захворюваннями і захищає здоров'я вашого серця.

Профілактика раку

Антиоксиданти в червоних продуктах борються з вільними радикалами, каже доктор Патіл. Вони потенційно знижують ризик розвитку деяких видів раку, включно з раком молочної залози і простати.

Поліпшення зору

Червоні фрукти, такі як полуниця і кавун, багаті вітаміном С і антиоксидантами. Вони сприяють здоров'ю очей і знижують ризик вікової дегенерації жовтої плями.

Підвищення імунітету

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Присутність вітаміну С в червоних продуктах зміцнює імунну систему. Вони допомагають організму боротися з інфекціями та хворобами.

Здорова шкіра

Антиоксиданти в червоних продуктах також сприяють здоров'ю шкіри. Вони борються з ознаками старіння, забезпечуючи сяючий колір обличчя.

Здоров'я травлення

Червоні фрукти, такі як малина і вишня, багаті на клітковину. Вони допомагають травленню і сприяють здоров'ю кишечника.

Протизапальні властивості

Червоні продукти, включно з вишнею і гранатами, містять протизапальні сполуки. Продукти червоного кольору можуть допомогти полегшити запалення в організмі.

Контроль ваги

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Вміст клітковини в червоних продуктах дає відчуття ситості. Це, своєю чергою, допомагає контролювати апетит та підтримує ваші зусилля з контролю ваги.

Ось деякі червоні овочі та фрукти, які ви можете включити до свого раціону.

Помідори: використовуйте їх у салатах, супах або насолоджуйтеся ними як перекусом.

Полуниця: додайте полуницю в йогурт або змішайте з коктейлями.

Червоний солодкий перець: він ідеально підходить для салатів, печені або як хрусткий перекус.

Вишня: насолоджуйтеся вишнею на перекус або додавайте в десерти і напої.

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Кавун: вживайте цей фрукт як освіжаючий перекус.

Гранати: посипте ним салати, приготуйте сік або їжте просто так.

Червоні яблука: нарізайте і їжте просто так або додавайте у фруктові салати чи напої.

Малина: додайте ці ягоди в йогурт або змішайте їх у смузі.

Журавлина: додавайте журавлину в салати або насолоджуйтеся нею у вигляді соку.

"Включіть у свій щоденний раціон різноманітні червоні продукти, намагаючись вживати щонайменше 2-3 порції на день", — каже доктор Патіл. Але майте на увазі, що надмірне споживання червоних продуктів у деяких людей може викликати дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.

Людям із чутливістю до червоних фруктів і овочів слід уникати їх. Крім того, людям із певними захворюваннями, такими як камені в нирках або проблеми зі шлунково-кишковим трактом, можливо, доведеться обмежити їх споживання.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.