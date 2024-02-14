Найсуворіша секретність: почалися зйомки нового сезону "Абатства Даунтон"

Культовий серіал повертається через вісім років. Зйомки сьомого сезону стартували в обстановці найсуворішої секретності.

"Абатство Даунтон" повертається. У замку Гайклер таємно розпочалися зйомки с ьомого сезону популярного шоу. Історична драма, остання серія якої вийшла в ефір трохи більше восьми років тому, знову повертається на екрани. Про це пише Daily Mail.

Боси сподівалися, що зможуть повернути деяких знаменитих акторів, як-от Г'ю Бонневіль, Мішель Докері, Елізабет Макговерн і Джоенн Фроггатт, які з'являлися в попередніх шести сезонах і двох спін-оффах. Хоча невідомо, хто з них погодився зніматися в продовженні, кажуть, що керівники "в захваті" від кастингу.

Актори серіалу "Абатство Даунтон" Фото: ITV

Очікується, що на екрани серіал, знятий у замку Гайклер у Гемпширі, що охоплює безліч соціальних змін і світових подій між 1912 і 1928 роками, очікується наприкінці року.

Джерело, близьке до проекту, розповіло: "Зйомки тривають уже кілька тижнів, усе це дуже, дуже секретно. Над цим працюють люди, які ніколи не бачили такої секретності. Тих, хто працює на знімальному майданчику, змусили підписати угоду про нерозголошення, щоб вони не видали секретів. Але повернення Даунтона викликає велике хвилювання".

У травні минулого року The Mail on Sunday повідомила, що боси сподіваються відродити серіал, а в грудні творець Джуліан Феллоуз не виключив того, що серіал може повернутися на екрани.

Нагадаємо, серіал "Абатство Даунтон" розповідає історію аристократичного сімейства Кроулі, яке проживає в розкішному маєтку Абатство Даунтон. Перший сезон починається із загибелі "Титаніка", а сім'я дізнається, що в корабельній аварії загинув спадкоємець титулу графа Грентема, що тягне за собою глобальні зміни в їхньому житті.

На тлі сімейних драм у серіалі було показано важливі події, що змінили хід історії: пандемія іспанського грипу, Перша світова війна, різанина в Армітсарі та інші.

Також глядачі можуть побачити, як на життя Даунтона впливала емансипація, технічний прогрес і занепад британської аристократії.

Трейлер фільму "Абатство Даунтон"

За 6 сезонів серіал отримав три "Золоті глобуси", 15 "Еммі" і заробив загалом 69 номінацій на "Еммі", що робить "Абатство Даунтон" лідером за кількістю номінацій серед неамериканських телешоу за всю історію премії. У 2011 році серіал увійшов до Книги рекордів Гіннесса як серіал, що отримав найвищу оцінку критиків.

26 березня 2015 року було оголошено, що шостий сезон "Абатство Даунтон" стане для серіалу заключним. Але після популярності двох повнометражних фільмів творці прийняли рішення продовжити серіал на сьомий сезон.

Нагадаємо, "Абатство Даунтон" знімали в історичному замку Гайклер. І нинішні власники маєтку, граф і графиня Карнарвон, зізналися, скільки коштує утримувати величезний маєток.